10 факторов роста экономики Казахстана в 2016 году

Розничная торговля к концу года, наконец, выбралась из зоны отрицательных значений. В январе-ноябре 2016-го рост объемов торговли составил 0,5%.

Во второй половине уходящего года экономика страны месяц за месяцем восстанавливала позитивную динамику.





“В январе-ноябре отмечается ускорение роста экономики до 0,8%, это на 0,2 п.п. выше, чем в январе-октябре. Рост производства товаров составил 0,9%, услуг – 0,6%, налогов на продукты – 2,4%”, — проиллюстрировал министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, представляя промежуточные итоги социально-экономического развития страны.

Результат 11 месяцев оказался выше прогнозов, данных в начале года. В мае МНЭ прогнозировало рост экономики в 0,5%. Нынешнее видение итогов года более оптимистично. “В целом по итогам года ожидается рост ВВП на уровне 0,8-1,0%”, — подчеркнул министр. Напомним, в 2015 году экономика прибавила 1,2%, в 2014-м — 4,2%.

Ниже — 10 факторов, обеспечивших казахстанской экономике позитивную динамику в уходящем году.





1. Инвестиции государства в инфраструктурное и жилищное строительство





“Одним из главных условий поддержания положительных темпов экономического роста является повышение инвестиционной активности, — отмечает глава МНЭ. — Объем инвестиций за 11 месяцев вырос на 4,7% до 6,6 трлн тенге. Росту способствовала реализация индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нурлы жол», ГПИИР и других антикризисных программ”.

Государственные инвестиции, направленные в строительство, обеспечили рост физического объема отрасли на 7,5%. Введено 8,9 млн квадратных метров жилья, что на 16,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Многоквартирных домов, строящихся в рамках госпрограмм, введено на 26,3% больше, чем годом ранее.





2. Запуск Кашагана





В конце уходящего года стартовала промышленная разработка Кашаганского нефтяного месторождения, на котором в перспективе до 2041 года планируется добыть свыше 300 тонн нефти.

“Главным фактором роста стал запуск в конце сентября месторождения Кашаган, что обеспечило дополнительно добычу нефти в объеме более 75 тыс. баррелей в сутки”, — заявил г-н Бишимбаев, отчитываясь о результатах социально-экономического развития страны по итогам января-ноября нынешнего года.

Запуск Кашагана, а также расширение добычи на Тенгизе и Карачаганаке должны обеспечить рост добычи нефти в Казахстане на фоне снижения производства на зрелых месторождениях.





3. Уверенный рост в металлургии





Выплавка металлов в этом году растет на 6,8%, в том числе черных — на 3,5%, цветных — на 8,8%.

Рост производства связан с восстановлением спроса на казахстанский металл на внешних рынках, а также реализацией новых проектов в цветной металлургии, главным из которых является разработка медного месторождения Бозшаколь в Павлодарской области.





4. Восстановление кредитования экономики





Объем накопленных кредитов за 10 месяцев текущего года вырос на 0,8% до 12,8 трлн тенге.

Выросли как долгосрочные кредиты, идущие в основном на инвестиционные цели, — на 0,6%, так и краткосрочные — на 0,8%.

Объем вновь выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 8,1%.





5. Хороший год для агропрома





Валовый выпуск сельхозпродукции по итогам 11 месяцев увеличился на 4,5%. “Рост объема производства продукции сельского хозяйства обусловлен увеличением стоимости продукции растениеводства на 5,9% и продукции животноводства - на 2,6%”, — следует из сообщения Комитета по статистике МНЭ РК.

В минувшем году в РК был собран один из рекордных урожаев за всю историю — 23,7 млн тонн в бункерном весе.

Другим значимым фактором роста отрасли стали инвестиции, объем которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 48,0%.





6. Пищевая промышленность наращивает темп





Рост производства в пищепроме по итогам 11 месяцев этого года составил 3,8%. Отрасль восстанавливается после незначительного снижения выпуска в январе-ноября 2015-го (-0,2%).

В этом году заметнее других растут производство кормов (59,2%), рыбопереработка (28,1%), масложировое производство (12,9%), а также мукомольная промышленность (11,2%). Умеренный рост демонстрирует мясомолочная промышленность.





7. Позитивная динамика на транспорте





Транспортный сектор в уходящем году стал одним из драйверов экономики. Рост физобъема производства услуг на транспорте в январе-ноябре составил 3,8%. При этом грузооборот вырос на 0,1%, пассажирооборот — на 3,7%.





8. Крепнет фармацевтическая промышленность





Производство товаров на отечественных фармацевтических предприятиях выросло на 2,8%, достигнув 36,4 млрд тенге. В аналогичный период минувшего года фармзаводы увеличили выпуск на 0,7%.

И хотя в структуре промышленности вес фармацевтики пока мал — 0,2% — в текущем году фармсектор стал одной из немногих отраслей казахстанской индустрии, показавшей устойчивый рост.





9. Внешние инвестиции на подъеме





Чистый приток прямых иностранных инвестиций по итогам трех кварталов 2016 года составил 12,1 млрд долларов, что выше уровня прошлого года в 4,4 раза.





10. Торговля набирает обороты





Розничная торговля к концу года, наконец, выбралась из зоны отрицательных значений. В январе-ноябре 2016-го рост объемов торговли составил 0,5%.





Спад, начавшийся в декабре 2015 года удалось преодолеть лишь к августу 2016, когда темпы на два месяца стабилизировались на отметке 0,0%. В последние два месяца торговля вышла на траекторию роста.



