В Киеве заявили о непригодности полученных из США беспилотников
22 декабря 2016, 11:11
Украинские вооруженные силы получили 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B.
Полученные летом 2016 года из США мини-беспилотники Raven RQ-11B разочаровали украинских военных, их использование было ошибкой, заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным», — сказал Хазин.
Украинские вооруженные силы получили 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B. По словам Хазина, если бы это зависело от него, он вернул бы все аппараты назад.
В командовании украинских ВВС признали, что у этих аппаратов есть фундаментальный недостаток: противник легко может перехватывать и глушить их.
«Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы», — цитирует агентство представителя ВВС.
Украинский Генштаб рассказал о получении партии американских беспилотников 27 июля 2016 года. Поставка была произведена в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе». Стоимость партии оценивалась в $12 млн.
Украинские военные и раньше жаловались на поставки устаревшего оборудования из США — еще в декабре 2015 года The Washington Post писала, что украинские военнослужащие недовольны этим. Один из источников издания в Пентагоне отметил тогда, что причина поставки устаревшего вооружения связана с неготовностью США к сильной вовлеченности в конфликт России, которая, как считают на Западе, оказывает военную помощь ополченцам. «Мы хотели доставить туда все необходимое как можно скорее, но у нас не было необходимых средств, которые следовало бы потратить в условиях такого кризиса», — пояснял тогда чиновник.
Другой представитель Пентагона подтвердил, что США отправляют на Украину оборудование, которое не используется американскими военными.
В ноябре 2015 года президент США Барак Обама подписал оборонный бюджет на 2016 год, в котором была графа об оказании военной помощи Киеву на $300 млн, включая поставки летальных вооружений. До этого обе палаты американского парламента одобрили поставки летального оружия на Украину.
9 декабря 2016 года сенат США в рамках законопроекта о выделении средств Министерству обороны на 2017 год одобрил предоставление финансовой помощи Украине в размере $350 млн. При этом на обеспечение безопасности на Украине, в том числе на поставки летальных видов вооружений, в 2017 году планируется израсходовать $350 млн.
Фото: Reuters/Pixstream
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