В Киеве заявили о непригодности полученных из США беспилотников

«С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным», — сказал Хазин.

Украинские вооруженные силы получили 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B. По словам Хазина, если бы это зависело от него, он вернул бы все аппараты назад.

В командовании украинских ВВС признали, что у этих аппаратов есть фундаментальный недостаток: противник легко может перехватывать и глушить их.





«Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы», — цитирует агентство представителя ВВС.





Украинский Генштаб рассказал о получении партии американских беспилотников 27 июля 2016 года. Поставка была произведена в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе». Стоимость партии оценивалась в $12 млн .





Украинские военные и раньше жаловались на поставки устаревшего оборудования из США — еще в декабре 2015 года The Washington Post писала, что украинские военнослужащие недовольны этим. Один из источников издания в Пентагоне отметил тогда, что причина поставки устаревшего вооружения связана с неготовностью США к сильной вовлеченности в конфликт России, которая, как считают на Западе, оказывает военную помощь ополченцам. «Мы хотели доставить туда все необходимое как можно скорее, но у нас не было необходимых средств, которые следовало бы потратить в условиях такого кризиса», — пояснял тогда чиновник.





Другой представитель Пентагона подтвердил, что США отправляют на Украину оборудование, которое не используется американскими военными.





В ноябре 2015 года президент США Барак Обама подписал оборонный бюджет на 2016 год, в котором была графа об оказании военной​ помощи Киеву на $300 млн, включая поставки летальных вооружений. До этого обе палаты американского парламента одобрили поставки летального оружия на Украину.





9 декабря 2016 года с​енат США в рамках законопроекта о выделении средств Министерству обороны на 2017 год одобрил предоставление финансовой помощи Украине в размере $350 млн. При этом на обеспечение безопасности на Украине, в том числе на поставки летальных видов вооружений, в 2017 году планируется израсходовать $350 млн.



