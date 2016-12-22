В Узбекистане таможенный комитет возглавил бывший начальник охраны Ислама Каримова

По утверждению Гульнары Каримовой, генерал-майор Муиджон Тохирий лично возглавлял обыск в ее доме, произведенный в 2014 году.

Начальник службы безопасности бывшего президента (СБП) Узбекистана Ислама Каримова Муиджон Тохирий назначен указом президента Шавката Мирзияева председателем Государственного таможенного комитета (ГТК), сообщает CA-NEWS (UZ)





Прежний глава ГТК Зохид Дусанов, возглавлявший таможенный комитет с 2011 года, вернулся на должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, которую он занимал с 2008 по 2011 год.





Отметим, что генерал-майор Муиджон Тохирий с 2013 года возглавлял службу безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова.





По утверждению старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой, Тохирий лично возглавлял обыск в ее доме, произведенный в 2014 году.





Напомним, что в феврале 2014 года узбекский спецназ штурмом взял дом старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Тогда сама Каримова заявила, что во время штурма ее ташкентской квартиры в доме находились она сама и ее гости: ее гражданский муж Рустам Мадумаров, личная помощница Гаяне Авакян, Екатерина Клюева с малолетним ребенком, а также обслуживающий персонал.





Позже на сайте узбекской генпрокуратуры появилось сообщение о том, что Мадумаров, Авакян и Клюева были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. Узбекские власти обвинили Мадумарова и Авакян в совершении крупных коррупционных сделок в Узбекистане.



