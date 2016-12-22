В Алматы определены самые опасные для проживания районы

Обеспечение безопасности в условиях мегаполиса. Теперь и в Алматы можно узнать какие преступления совершаются рядом с вашим домом или потенциальным жильем. В генеральной прокуратуре разработали карту правонарушений, где показаны все совершенные грабежи, кражи и прочие злодеяния. В городском департаменте внутренних дел планируют использовать интерактивный план во время Универсиады. Корреспонденты Корреспонденты телеканала "Алматы" выясняли, какие районы Алматы опаснее и безопаснее всего.





Больше всего ярких флажков на алматинской карте правонарушений - в трех районах. Лидирует, можно сказать по количеству преступлений, самый зажиточный, Медеуский район. Здесь орудуют воры-«гастролеры» и грабители. Обчищают в основном квартиры, карманы горожан, но особую любовь питают к автомобилям. Количество угонов машин здесь выросло на 58%. Эта проблема актуальна и для Бостандыкского и Алатауского районов. Но чаще всего здесь происходят разбои, грабежи и кражи.





«В Алатауском районе меньше профилактики проводится, так как там частные сектора в основном, немного есть свои сложности. Конечно, были проблемы и с опорными пунктами, и с личным составом. Данная карта правонарушений действительно помогает нам сегодня. Ранее мы делали ежеквартально и ежемесячно свои карты правонарушений, у нас разработаны более тысячи пеших маршрутов, автомобильных столько же», – сказал зам. начальника ДВД г. Алматы Избасар Бектуров





Ориентируясь по карте, можно выбрать себе будущее жилье в наиболее безопасном районе. Поможет план и иностранцам, которые приедут в город на предстоящую Универсиаду. Так они смогут выбрать маршруты и отели в менее опасных районах. Хотя, в принципе волноваться не стоит - полицейские наибольшее количество сил расставят именно в самых криминогенных районах.





«Ее преимущество в том, что все преступления, которые регистрируются в органах внутренних дел, они в течение 3-4 минут отображаются сразу на карте. То есть мы изучили аналог мировых карт, мы пошли дальше, у них она не так оперативна», – подчеркнул рук. отдела Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной Прокуратуры РК Рустам Абдрахманов.





Перед студенческими играми в карту уже внесли более 180 корректировок. Безопасность Универсиады обеспечат более 6.5 тысяч силовиков. Состязания обещают стать самыми крупными по количеству участников. На сегодня зарегистрировалось 57 стран. Подготовка к большому спортивному празднику идет по плану.







