Парламент РК принял закон, обязывающей казахстанцев «сдавать пальчики»

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли проект закона РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» и сопутствующий Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации», передает корреспондент Zakon.kz.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов отметил, что данными документами устанавливаются правовые основы проведения дактилоскопической и геномной регистрации человека.

«Проект закона о дактилоскопической и геномной регистрации разработан по поручению Главы государства и предусмотрен планом законопроектных работ Правительства на текущий год. законопроектом устанавливается правовые основы проведения дактилоскопической и геномной регистрации, а также использование этой информации в целях подтверждения или же установления личности человека», - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимость введения в стране дактилоскопической регистрации диктуется, прежде всего, международной практикой и международными стандартами, которые предъявляются к национальным документам, удостоверяющим личность.

«Казахстан приближается к этим стандартам поэтапно. Вместе с тем, сейчас международными стандартами к документам, удостоверяющим личность, предъявляются более повышенные требования. В целях обеспечения достоверности электронных документов и повышения их защищенности предусматривается введение в чипы дополнительной биометрической информации об отпечатках пальцев», - пояснил министр.

По его словам, в целом, сегодня более 100 стран внедряет национальные проекты биометрической регистрации.

«Поэтому в качестве второго этапа мы намерены включить дактилоскопические данные, то есть данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека в казахстанские паспорта. Это повысит доверие к ним миграционных и пограничных служб иностранных государств, позволит упростить процедуру прохождения госграницы для наших граждан. Дактилоскопическая регистрация у нас будет проводить при оформлении паспорт, удостоверения личности или удостоверения личности моряка», - указал К. Касымов.

«При получении паспорта дети от 12 до 16 лет будут дактилоскопироваться только с их согласия. Дети младше 12 лет регистрации не подлежат. Обязательной дактилоскопической регистрации из числа иностранных граждан, во-первых, подлежат нарушившие наше законодательство и выдворяемые из страны и, во-вторых, иностранцы, получающие визы на въезд в Казахстан. Также дактилоскопическая регистрация предусматривается беженцам, трудовым мигрантам и иностранцам с видом на жительство РК. Сбор дактилоскопической информации будут возложены на органы внутренних дел. Вся информация будет храниться в защищенной базе данных МВД в зашифрованном электронном виде, что исключает возможность несанкционированного доступа к ним и неправомерного использования», - добавил он.

Глава ведомства уточнил, что на внедрение дактилоскопической регистрации потребует затрат из бюджета в сумме 36,8 млрд тенге, которые пойдут на техническое переоснащение пограничных служб и правоохранительных органов. В связи с этим дактилоскопия будет проводиться в Казахстане с 2021 года.

Касательно геномной регистрации министр продолжил, что согласно законопроекту геномная информация представляет собой кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК человека или неопознанного трупа, позволяющая подтвердить личность человека. По его данным, обязательной геномной регистрации подлежат осужденные за отдельные виды преступления, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий и неопознанные трупы.

«Родственники без вести пропавших граждан будут сдавать геномную информацию добровольно с их письменного согласия. Сбор геномной информации будет осуществлять органами внутренних дел при участии ДНК-лабораторий органов судебной и судебно-медицинской экспертизы Министерства юстиции РК. Геномная информация будет использоваться в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступления, а также установления совершивших их лиц», - подчеркнул министр.

Также он отметил, что важным в законопроекте является установленная обязанность госорганов принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты дактилоскопической и геномной информации.

Вместе с тем, на пленарном заседании депутаты Сената приняли сопутствующий закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации». Как указывается в заключении профильного Комитета Сената, целью принятия этого законопроекта является приведение в соответствие норм отдельных законодательных актов РК, предусматривающих механизмы осуществления дактилоскопической и геномной регистрации с положениями разработанного основного проекта.

Ксения Давыдова