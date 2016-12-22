Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание МИД
22 декабря 2016, 11:36
Перед началом официальной гражданской панихиды родственники дипломата отдельно простятся с ним.
Гроб с телом российского посла Андрея Карлова, погибшего 19 декабря от рук террориста, привезли в эти минуты в центральное здание МИД на Смоленской площади, сообщает ТАСС.
Перед началом официальной гражданской панихиды родственники дипломата отдельно простятся с ним.
Затем в траурной церемонии примет участие президент России Владимир Путин. После отпевание по погибшему совершит в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре. Нападение произошло во время открытия фотовыставки в центре современного искусства. Российского дипломата расстреляли, когда он произносил речь с трибуны. Убийцей посла РФ в Анкаре Андрея Карлова был экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, 1994 г.р., он был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки госпереворота, который произошел 15 июля. 22-летний мужчина был участником террористической организации ФЕТО. Мужчина проник на место проведения выставки, где выступал посол, под видом полицейского, однако предъявленное нападавшим удостоверение могло быть поддельным. Нападавший был убит. При нем было обнаружено полицейское удостоверение.
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835702-9695774aa26747625f6e6e5ca2c554d7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com