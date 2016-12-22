Астану принарядили к Новому году

В этом году на более 50 фасадах зданий присутствуют элементы новогодней тематики и предстоящей выставки ЭКСПО-2017.

Астана в полную силу готовится к встрече Нового года. В канун праздника город украсили разнообразными инсталляциями, мерцающими арками и фигурами, что позволяет всем жителям и гостям окунуться в атмосферу чуда и волшебства. В этом году в столице 16 елок, не считая зеленых красавиц, установленных предпринимателями при оформлении прилегающих территорий, сообщает сообщает сайт столицы





Ежегодно при оформлении города выбирается единое цветовое решение, на этот раз выбор пал на бирюзовый оттенок. Всегда создается новая концепция оформления, выставляются мерцающие арки и кронштейны с новогодними мотивами. Перекрестки, островки дорожных развязок и зоны около парков украшены новыми 3D малыми архитектурными формами. В сказочном стиле оформлены фонтаны на площади «Қазақ елі», у монумента «Отан корғаушылар», у Дворца школьников и на площади перед акиматом Сарыаркинского района. В новом стиле украшены деревья вдоль дорог, они сияют светодинамическими шарами, звездами, игрушками. Необычные световые инсталляции в виде тоннелей будут установлены возле концертного зала «Астана», на проспекте Б. Момышулы и на Водно-зеленом бульваре.





На площади у монумента «Байтерек» будет установлена большая композиция «Дворцовая стена» с беседками.





Особое внимание уделено подготовке набережной реки Есиль. Новогодними иллюминациями украшены ротонды, пешеходный мост, установлен праздничный световой навес вдоль набережной. По традиции на набережной есть ледовые горки.





В этом году на более 50 фасадах зданий присутствуют элементы новогодней тематики и предстоящей выставки ЭКСПО-2017.





Одним из самых излюбленных зимних развлечений для астанчан, безусловно, являются ледовые городки. В этом году в столице четыре основных городка – у ТРЦ «Хан Шатыр», на площади перед зданием акимата, на набережной реки Есиль и в парке «Студенческий». Планируется, что в выходные и праздничные дни на указанных ледовых городках будет организована разнообразная развлекательная программа, включающая в себя концерты, соревнования по различным видам спорта, мастер-классы по фигурному катанию, флешмобы, ярмарки, показательные выступления спортсменов и др.























