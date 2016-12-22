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Новости за сегодня

Ввод новых основных средств в транспортно-логистическом секторе обогнал прошлогодние показатели сразу на 70,1%, и достиг 666,4 миллиарда тенге за 10 месяцев

 

Транспортные компании системно обновляют материальную базу: износ основных фондов в отрасли составляет всего 24%. Для сравнения, изношенность производственных активов в горнодобывающей промышленности достигла 64%, в обрабатывающей - 41%

Отрасль транспорта и складирования отличается высокими темпами капитализации. За январь-октябрь 2016 были введены в эксплуатацию новые основные средства на 666,4 млрд тг, против 391,8 млрд тг в аналогичном периоде годом ранее (+70,1%). Для сравнения, в общем по всем отраслям РК ввод новых зданий, сооружений, машин, оборудования, инвентаря и прочих основных средств прирос год-к-году всего на 36,5%.

Доля транспортно-логистического сектора от всего объема новых введенных материальных активов по РК составляет 18%, против 14% в прошлом году.

Компании инфраструктурного кластера ускорили темпы ввода основных средств с принятием в 2015 году Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы. Так, январь-октябрь 2015 года также обгоняли показатели аналогичного периода 2014 года - на 82,3%. Итоговые же показатели 2015 года обошли 2014 сразу в 3,7 раза. Примечательно при этом, что показатели 2014 года отставали от 2013 на 13,5%, а 2013 уступал 2012 на 54,5%.

 

 

Тенденция докапитализации способствует значительному росту балансовой стоимости основных средств. По итогам 2015 года за вычетом износа она составила почти 6 триллионов тенге - на 22,6% больше, чем в 2014 году.

 

 

Степень износа основных средств в секторе транспорта и складирования - низкая, всего 24,5% к концу 2015 года (в 2014 было еще меньше - 24,3%).

Для сравнения, в среднем по РК по всем отраслям изношенность основных средств составляла 36% по итогам 2015 года, и 43,7% - по итогам 2014.

 

 

22 декабря 2016, 11:44
Источник, интернет-ресурс: EnergyProm.kz

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