Сенат Парламента РК принял проект закона о пробации

С действующими с 2012 года приговорной и постпенитенциарной стадиями вводится досудебная и пенитенциарная пробация, рассказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли проект закона «О пробации» и сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пробации».

По словам К. Касымова, принятие этого законопроекта позволит заметно повысить ресоциализирующее воздействие уголовного правосудия на виновных лиц. Он напомнил, что служба пробации создана и существует в стране с 2012 года. В настоящее время на территории республики действует два вида пробации - это приговорная и постпенитенциарная.

«Проект закона позволяет создать в стране систему, при которой гражданину, попавшему в орбиту уголовного правосудия и подпадающему под пробацию, государством будет оказываться всесторонняя социально-правовая помощь. Это будет способствовать тому, чтобы не допустить совершение им повторных преступлений, помочь быстрее найти свое место в обществе», - сказал глава ведомства.

Министр указал, что данным законопроектом предлагается внедрение еще двух моделей пробации - это досудебная пробация и пенитенциарная пробация.

«Досудебная заключается в оказании подозреваемому социально-правовой помощи, направленной на коррекцию его поведения, предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений», - уточнил К. Касымов.

Он отметил, что данная модель пробации будет применяться в отношении подозреваемых, несовершеннолетних, женщин пенсионного возраста, беременных и имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет, инвалидов, мужчин пенсионного возраста, воспитывающих в одиночку малолетних детей до трех лет.

«Пенитенциарная пробация заключается в проведении непосредственно в колонии мероприятий по ресоциализации осужденного для подготовки его к жизни на свободе за один год до окончания срока отбытия наказания. Это предусматривает разработку службой пробации совместно с администрацией учреждения индивидуальной программы по подготовке осужденного к освобождению, для его последующей адаптации и возвращения к обществу», - пояснил глава ведомства.

По его данным, с принятием данного законопроекта в стране будет создана качественно новая полноценная система контроля за поведением лиц, состоящих на учете службы пробации.

Как говорится в заключении профильного комитета Сената, проект закона направлен на дальнейшее совершенствование института пробации, а именно регулирование общественных отношений в этой области и установление понятий, принципов пробации, компетенции и функции субъектов, статус данной службы и лиц, подпадающих под пробацию.

Отмечается, что основанием для оказания социально-правовой помощи лицам, находящимся на учете службы пробации, будет индивидуальная программа оказания социально-правовой помощи, которая будет основываться на комплексном изучении личности и жизненной ситуации, а также содержать комплекс мер, оказываемых местными исполнительными органами, организациями и гражданами.

По данным Комитета, устанавливаются механизмы осуществления деятельности службы пробации для каждой стадии пробации.

Как напоминается, данный законопроект одобрен в первом чтении 30 ноября 2016 года.

Вместе с тем, на пленарном заседании Сената принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пробации». Данный проект закона разработан для приближения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства страны к мировой практике, а также дальнейшей гуманизации уголовной политики разрабатывается отдельный закон, регламентирующий вопросы пробации.

«В связи с этим возникает необходимость внесения изменений и дополнений в ряд законодательных актов РК, направленных на урегулирование деятельности и взаимодействия государственных органов по вопросам пробации. Законопроектом вносятся поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в закон «Об органах внутренних дел», направленные на приведение действующего законодательства в соответствие с проектом закона РК «О пробации», - уточняется в заключении Комитета.

Ксения Давыдова