Председатель ВС встретился с обладателями стипендии «Болашак» от судебной системы

Сегодня состоялась встреча Председателя Верховного Суда Кайрата Мами с судьями и работниками судебной системы - стипендиатами международной стипендии «Болашак» 2016 года. На встрече также приняли участие управляющий директор Международного финансового центра «Астана» (AIFC) Саясат Нурбек и ответственные работники аппарата Верховного Суда, сообщает пресс-служба ВС РК.

Открывая встречу, К.Мами поздравил стипендиатов и отметил, что Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом в список приоритетных специальностей для прохождения зарубежных стажировок с присуждением международных стипендий «Болашак» включена категория «судьи и работники судебной системы». Верховным Судом совместно с Международным финансовым центром «Астана» (AIFC) проведена большая работа по организации стажировки с учетом запросов судебной системы.

На встрече с информацией выступил координатор по организации стажировки, судья Верховного Суда Республики Казахстан М.Балкен.

Основной задачей программы стажировки является изучение основ англо-саксонской системы, общего и коммерческого права для дальнейшего внедрения в казахстанскую практику судопроизводства. Программа стажировки была разработана с учетом опыта работы судов Дубайского международного финансового центра (DIFC Courts). В рамках стажировки стипендиаты будут изучать английское делопроизводство, принципы работы английских судей, вопросы верховенства права, судебного правотворчества и судебных прецедентов, особенности различных отраслей коммерческого права (договорного, банковского, финансового), английский гражданский процесс, международное арбитражное право. Также для стипендиатов запланировано прохождение продолжительной практики в судах, ведущих юридических и адвокатских конторах Великобритании.

Партнером по организации зарубежной стажировки выступило Правовое общество Англии и Уэльса (The Law Society of England and Wales) в сотрудничестве с ее многочисленными членами - представителями британского юридического сообщества и двумя ведущими университетами Великобритании.

Управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Саясат Нурбек, в своем выступлении отметил, уникальность и востребованность программы стажировки для приобретения казахстанскими судьями и специалистами новых знаний в области англо-саксонского права, а также «социального капитала» в виде контактов с представителями британского юридического сообщества. Особенно это актуально в контексте специфики английского права, источником права которого является судебный прецедент.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями стипендиатов программы, в ходе которой они отметили актуальность и новизну стажировки, поделились своими ожиданиями.

К.Мами особо отметил, что стипендиаты 2016 года являются первыми, кто пройдет зарубежную стажировку по линии судебной системы. Все они прошли серьезный отбор на знание языков и законодательства. «Ваша задача - со всей ответственностью отнестись к выполнению всех требований программы стажировки, получить максимум теоретических знаний и практического опыта. Этот багаж станет основой и для повышения вашей квалификации и для дальнейшего карьерного продвижения», - подчеркнул Председатель Верховного Суда.

Было особо отмечено, что в число стипендиатов вошли представители всех звеньев судебной системы: от Верховного Суда до судов районного уровня, а также работники Департамента по обеспечению деятельности судов и администраторов судов.

К.Мами обратил особое внимание на значимость стажировки в контексте создания в столице Казахстана независимого суда Международного финансового центра «Астана» (AIFC) и международного арбитража с акцентом на опыт аналогичных институтов в Дубаи. «Когда был создан суд при Дубайском международном финансовом центре (DIFC), в нем работали, в качестве судей только иностранцы. Сегодня там уже работают судьями три гражданина ОАЭ. В Казахстане мы этот путь должны пройти быстрее. В перспективе вы все можете работать в суде или в администрации суда при AIFC. То есть эта стажировка является практической реализацией Плана Нации, инициированного Главой государства. Вы должны помнить об этом и ответственно подойти к своей миссии», - подчеркнул Председатель Верховного Суда.

К.Мами выразил уверенность, что каждый из «болашаковцев» оправдает оказанное ему государством высокое доверие и по возвращению в Казахстан максимально использует приобретенные знания. Он пожелал стипендиатам плодотворной работы и успешного прохождения стажировки.