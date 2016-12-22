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Новости за сегодня

Нефть дорожает на ожиданиях по сокращению добычи в 2017 году

22 декабря 2016, 12:03

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28%.


Мировые цены на нефть растут в четверг на ожиданиях сокращения ее добычи — после снижения в среду на данных об увеличении запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости/Прайм.

По состоянию на 08.22 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 54,61 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23% — 52,16 доллара за баррель.

В среду "черное золото" дешевело на данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, неожиданно увеличились, на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 2,515 миллиона баррелей, до 480,69 миллиона баррелей.

"На отметке в 485,4 миллиона баррелей запасы нефти в США находятся на верхнем пределе среднего диапазона для этого времени года", — отметило минэнерго США.

Фото vestikavkaza.ru

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