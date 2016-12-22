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Новости за сегодня

Продукция казахстанского сельского хозяйства занимает 20% в общем экспорте Ирана

 

Продукция казахстанского сельского хозяйства занимает 20% в общем экспорте Ирана. Об этом сегодня в ходе третьего делового совета под эгидой национального управляющего холдинга «Байтерек» заявил министр по инвестициям и развития Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

«Важным блоком сотрудничества для Казахстана является экспорт, - рассказал министр.

- Основные статьи казахстанского экспорта на данный момент являются пока металлопродукция и продукция сельского хозяйства. Казахстан занимает 11 место в импорте Ирана и входит в тройку основных стран поставщиков металла, ячменя, семян рапса и льна. В экспорте Ирана. Продукция казахстанского СХ в общем экспорте Ирана составляет порядка 20%».

По его словам, одна из иранских компаний сегодня участвует в программе «Нурлы Жол», и ведет строительство дорог на 5-ти участках.

Помимо этого, он отметил, что сегодня в Ак-орде будут подписаны 5 соглашений, в т.ч. в области ветеринарии, межправительственное соглашение по судоходству, туризму, упрощению визовых процедур для туристических групп из Ирана в Казахстан, а также иранских граждан и бизнесменов.

«Последний год нашего сотрудничества дал хороший импульс для торгово-экономических наших отношений, и мы готовы к дальнейшей работе, - пояснил он и добавил, - Мы бы хотели еще раз сказать, правительство Казахстана, государственные органы готовы оказать всяческое содействие для работы иранских инвестиций в Казахстане».

Ему вторит и председатель правления «Байтерек» Ерболат Досаев.

«Холдинг Байтерек, как оператор основных государственных и правительственных программ, готов оказать всемерную поддержку предпринимателям обеих стран. Холдинг и его дочерние компании предоставляют пакет услуг по привлечению финансирования, структурированию проектов, экспортной и технической поддержке предпринимателей».

 

Татьяна Ковалева

 

22 декабря 2016, 12:09
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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