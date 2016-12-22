Мужчина испытал на себе самый болезненный укус насекомого
22 декабря 2016, 12:21
Койот Питерсон известен тем, что дает разным насекомым себя ужалить.
Журналист-натуралист Койот Питерсон испытал на себе укус муравья-пули — боль от него считается одной из самых сильных, пишет портал "Моя планета".
Койот Питерсон известен тем, что дает разным насекомым себя ужалить. И вот наконец он добрался до Paraponera clavata, или муравья-пули.
Это крупный тропический муравей, который обладает сильнейшим ядом и жалом, превосходящим по силе воздействия яд любой осы или пчелы.
Фото: moya-planeta.ru
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