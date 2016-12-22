Мужчина испытал на себе самый болезненный укус насекомого

Койот Питерсон известен тем, что дает разным насекомым себя ужалить.

Журналист-натуралист Койот Питерсон испытал на себе укус муравья-пули — боль от него считается одной из самых сильных , пишет , пишет портал "Моя планета"





Койот Питерсон известен тем, что дает разным насекомым себя ужалить. И вот наконец он добрался до Paraponera clavata, или муравья-пули.





Это крупный тропический муравей, который обладает сильнейшим ядом и жалом, превосходящим по силе воздействия яд любой осы или пчелы.







