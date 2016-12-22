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Мужчина испытал на себе самый болезненный укус насекомого

22 декабря 2016, 12:21

Койот Питерсон известен тем, что дает разным насекомым себя ужалить.


Журналист-натуралист Койот Питерсон испытал на себе укус муравья-пули — боль от него считается одной из самых сильных, пишет портал "Моя планета".

Койот Питерсон известен тем, что дает разным насекомым себя ужалить. И вот наконец он добрался до Paraponera clavata, или муравья-пули.

Это крупный тропический муравей, который обладает сильнейшим ядом и жалом, превосходящим по силе воздействия яд любой осы или пчелы.


Фото: moya-planeta.ru

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