Многофункциональный центр досуга открыли в селе Ногайбай

В ходе рабочей поездки в район им.М.Жумабаева аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов принял участие в открытии многофункционального центра досуга в селе Ногайбай. Важный социальный объект был построен по инициативе и на средства руководства ТОО «Ногайбай». Теперь в новом центре сельчане смогут проводить важные мероприятия. Также здесь имеется библиотека, которая оснащена компьютерами с выходом в Интернет. Для гостей села предусмотрены комфортные гостиничные номера.









После торжественной церемонии перерезания ленточки глава региона ознакомился с помещением. В честь открытия Ерик Султанов подарил сборник книг для библиотеки и подарочный сертификат. В зале нового центра аким области встретился с населением Каракогинского сельского округа.









Ерик Султанов поздравил сельчан с 25-летием Независимости и рассказал об основных социально-экономических успехах региона за время суверенитета. Кроме этого, аким области отметил, что создание комфортных условий для жизни на селе имеет первостепенное значение, так как в сельской местности проживает больше половины населения в регионе.









«В Вашем селе большой вклад в благоустройство вносит руководство ТОО «Ногайбай». В этом году за счет собственных средств агроформирования проведены работы по асфальтированию улицы, обеспечению освещения, в каждый дом была проведена вода.









Большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения – обустроена футбольная площадка. Убежден, что новый центр досуга внесет положительные изменения в жизнь села.





В этом и заключается главная задача социальной ответственности бизнеса – развивать общество, вкладывать инвестиции в улучшение условия для местного населения, работников предприятия», - сказал Ерик Султанов.

В ходе мероприятия за вклад в социально-экономическое развитие, активное участие в общественной жизни региона, и в связи с празднованием 25-летия Независимости Республики Казахстан Почетной грамотой акима области были награждены 4 сельчан, еще 8 вручены Благодарственные письма.









«Мы получили независимость и в этом заслуга нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наши прадеды, деды так долго ждали этого события. Вы все знаете и помните – как не было электричества, воды, дорог, техники. Сейчас у нас все это есть, и в это благодаря мудрой политике нашего Президента. Сейчас развивается сельское хозяйство, животноводство, обновляется техника. Мы в свою очередь работаем над благоустройством села», - сказал в своем выступлении директор ТОО «Ногайбай» Алтынбек Сапаров.









Во время встречи поздравления и пожелания также выразили и жители села. Мероприятие продолжилось праздничной концертной программой, подготовленной творческими коллективами областного центра.



