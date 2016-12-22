Экс-министр обороны РК отметил грамотные действия летчика Су-27

Также М. Алтынбаев полагает, что причиной крушения самолета стали проблемы в топливной системе.

Депутат Сената Парламента РК, экс-министр обороны РК Мухтар Алтынбаев отметил действия катапультировавшегося летчика при крушении Су-27 близ Талдыкоргана, а также высказал мнение по поводу возможной причины падения самолета, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Ситуация редкая, чтобы оба двигателя отказали. Ситуация сложная, потому что он был уже на кругу, высота небольшая. Я хочу отметить действия летчика, хладнокровно, очень грамотно действовал», - сказал он журналистам в кулуарах Сената Парламента РК.





«Отвернул самолет от населенных пунктов и, когда убедился, что падение самолета не причинит ущерб внизу, он катапультировался. То есть доложил спокойно «отказ одного двигателя», потом «отказ второго двигателя» и он не покинул самолет, он отвернул самолет от возможных населенных пунктов и после этого катапультировался. Действия очень грамотные», - похвалил депутат.





В то же время М. Алтынбаев высказал мнение по поводу возможных причин крушения самолета.





«Причина, я думаю, просто даже, наверное, до расследования, это связано что-то с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено», - указал парламентарий.





«В таких случаях полеты прекращаются. Все самолеты проверяются, проверяется организация, подготовка полетов, подготовка летчиков и, конечно, все , что обеспечивает полет», - добавил он.

По его данным, в Казахстане один полк, где имеется около 30 самолетов Су-27.





«Еще четыре самолета мы купили, еще два новых самолета пришло. Всего около 30 самолетов есть», - заключил сенатор.

Напомним , 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Инцидент произошел в Алматинской области, под Талдыкорганом. Летчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался.





Ксения Давыдова, Астана