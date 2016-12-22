В Международном аэропорту Алматы задержаны 13 рейсов
22 декабря 2016, 12:10
Отменены 4 авиарейса.
По состоянию на 21/12 - 22/12 08:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны 13 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Среди задержанных следующие рейсы:
1. DV725 Алматы-У-Каменогорск (ожидание опоздавших пассажиров) СКАТ
2. DV713 Алматы-Астана (задержка решением командира воздушного судна) СКАТ
3. КС851 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
4. КС127 Алматы-Ташкент (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
5. DV729 Алматы-Костанай (позднее прибытие самолета) СКАТ
6. КС301 Алматы-Усть-Каменогорск (замена самолета) Эйр Астана
7. КС621 Алматы-Астана-Франкфурт (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
8. SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
9. DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) СКАТ
10. IQ353 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Казах Эйр
11. LH647 Алматы-Франкфурт (позднее прибытие самолета) Люфтганза
12. HU7934 Алматы-Пекин (позднее прибытие самолета) Хайнань Эйрлайнз
13. PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) Международные Авиалинии Украины
Были отменены следующие рейсы:
1. T5 711/712 Алматы - Ашгабат - Алматы (отсутствие загрузки) Туркменские Авиалинии
2. КС987 Алматы - Урумчи (метеоусловия г. Урумчи) Эйр Астана
3. KC 671/672 Алматы-Астана-Алматы (производственная необходимость) Эйр Астана
4. КС 853/854 Алматы-Астана-Алматы (производственная необходимость) Эйр Астана
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 1500 м, горизонтальная 5000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
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