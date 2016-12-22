Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71

С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов.

Число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" достигло 71 человека. Об этом сообщила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская. Об этом РИА Новости сообщила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.





"По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", — сказала собеседница агентства.





Ранее врачи сообщали, что большинство пострадавших поступило в больницы в состоянии комы. С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов





Массовое отравление поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования они нашли подпольные цеха по производству продукта, задержали 12 человек, распространявших ядовитую жидкость.



