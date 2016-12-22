Казахстанские пловцы выступили на турнире в Санкт-Петербурге без Баландина

Чемпион Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро по плаванию Дмитрий Баландин планировал в середине декабря выступить на первых для себя тестовых состязаниях. Международный сезон он рассчитывал открыть выступлением на турнире на призы Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге. Однако эти планы пришлось отложить на начало 2017 года, пишет Международный сезон он рассчитывал открыть выступлением на турнире на призы Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге. Однако эти планы пришлось отложить на начало 2017 года, пишет liter.kz





Накануне декабрьского праздника титулованный пловец получил приглашение принять участие в торжественном собрании в честь 25-летия Независимости РК, проходившем в Астане. Поэтому вылет в город на Неве ему пришлось отложить. Таким образом, в Санкт-Петербург отправились четверо казахстанских спортсменов: три специалиста в плавании на длинные дистанции Виталий Худяков (Алматы), Кенесары Кененбаев (Алматы), Ксения Романчук (Сатпаев), а также павлодарец Иван Карпов (баттерфляй).





В юбилейном, десятом по счету международном турнире на призы четырехкратного чемпиона Олимпийских игр Владимира Сальникова приняло участие рекордное количество пловцов. В представительном состязании выступили спортсмены со всех регионов России, в том числе и первые номера национальной сборной, за исключением Юлии Ефимовой. Компанию им составили спортсмены из Беларуси, ЮАР, Германии, Украины, Латвии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Бразилии, Армении и Венгрии.





Причем в числе гостей оказались весьма известные личности. Например, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Раноми Кромовидьойо (Нидерланды), двукратный бронзовый призер главных стартов четырехлетия в Бразилии Тамаш Кендереши (Венгрия), победитель первенства Европы Евгений Цуркин (Беларусь) и другие. Итого впервые в истории в питерских состязаниях приняли участие свыше 400 пловцов.





Особый интерес вызвали состязания на 1500 метров вольным стилем. Стоит напомнить, что именно на этой дистанции Владимир Сальников дважды выиграл золотые медали на Олимпийских играх — в 1980 году в Москве и в 1988 году в Сеуле. Победу на фирменной «полуторке» одержал москвич Даниил Смирнов. Казахстанский стайер Виталий Худяков финишировал с пятым результатом. Вслед за ним в итоговом протоколе разместился Кенесары Кененбаев.





Ксения Романчук с 2012 года специализируется в плавании на открытой воде. Поэтому на длинных дистанциях она выступает гораздо лучше, чем на коротких. В плавании на 800 метров вольным стилем спортсменка из Карагандинской области была на девятом месте. Зато на более коротких отрезках она не вошла даже в двадцатку лучших: 100 м в/с — 41-я, 200 м в/с — 35-я. Не смог включиться в борьбу за медали и Иван Карпов. Он принял участие в двух заплывах — 50 метров и 100 метров баттерфляем. Лучший результат — 31-е место на «стольнике».





Первое место в неофициальном зачете по количеству выигранных наград завоевали хозяева состязаний. Сборная Санкт-Петербурга выиграла 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Далее в рейтинге расположись команды Москвы (5 — 5 — 5) и Беларуси (5 — 3 — 3). В списке мультмедалистов лидерство захватила Вероника Попова (Санкт-Петербург), прибравшая к рукам аж пять трофеев (4 — 1 — 0). В споре мужчин равных не было питерцу Кириллу Пригоде (2 — 1 — 0). Всего в Санкт-Петербурге разыграли 33 комплекта наград.





Кстати, в прошлом году казахстанский брассист Дмитрий Баландин принимал участие в международном турнире на призы Владимира Сальникова. Домой он вернулся с «серебром» (100 м) и «бронзой» (200 м).





Иван Резванцев