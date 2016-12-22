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В Турции освободили шестерых родственников убийцы российского посла

22 декабря 2016, 12:56

Они проходят по делу как свидетели.


Прокуратура Анкары освободила из-под стражи шестерых ранее задержанных родственников убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Отец Мевлют Мерт Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена одного из них были освобождены после дачи показаний, сообщает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оснований для их ареста не было найдено, они проходят по делу как свидетели.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными.

Фото lenta.ru

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