В Турции освободили шестерых родственников убийцы российского посла
22 декабря 2016, 12:56
Они проходят по делу как свидетели.
Прокуратура Анкары освободила из-под стражи шестерых ранее задержанных родственников убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.
Отец Мевлют Мерт Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена одного из них были освобождены после дачи показаний, сообщает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оснований для их ареста не было найдено, они проходят по делу как свидетели.
Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными.
Фото lenta.ru
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