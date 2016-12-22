Названы главные киберугрозы на 2017 год

В следующем году киберпреступники будут все чаще делать ставку на "короткие заражения". Такие атаки используют небольшие по размеру программы, которые помещаются в оперативной памяти компьютера и потом исчезают, не оставляя следов.





"Кибератаки приобретают все более политизированный характер, а факты обнародования крупных кампаний кибершпионажа, особенно на государственном уровне, влекут за собой серьезные геополитические последствия", — отметили в "Лаборатории Касперского".





Наиболее значимые кибервзломы в 2017 г. будут замалчиваться, прогнозируют эксперты, а публикации украденных данных пользователей могут стать причиной информационных войн. Опасность для частной жизни пользователей представляют не только киберпреступники, считают в компании. Все чаще утечки информации происходят по вине различных сервисов и компаний. "Большие корпорации и веб-сервисы уже давно собирают личные данные миллионов людей по всему миру и отслеживают их активность в интернете. Фактически пользователи оказываются в ситуации заложников", — заявили представители "Лаборатории Касперского".





В 2017 г. в зону внимания злоумышленников попадут не столько банки, сколько другие финансовые организации, например фондовые биржи или инвестиционные фонды, Но главная угроза связана с использованием криптовалют. Сегодня их число доходит до 50, и 10 из них имеют серьезную рыночную капитализацию.



