В переходе у станции метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв
22 декабря 2016, 13:00
Предположительно два человека получили ранения.
В районе метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв. По данным представителей метрополитена никто не пострадал, передает РИА Новости.
В свою очередь, источник в экстренных службах Москвы сообщил изданию, что по уточненным данным, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.
В интернете уже появилось видео с места взрыва. На кадрах видны люди, стоящие перед входом в метро, и автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строительной компании. Временно закрыт южный вестибюль. Сейчас станция работала и работает штатно.
Фото life.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835726-837b056d2087141a20092461eeb2b6d9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com