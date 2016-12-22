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В переходе у станции метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв

22 декабря 2016, 13:00

Предположительно два человека получили ранения.


В районе метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв. По данным представителей метрополитена никто не пострадал, передает РИА Новости.

В свою очередь, источник в экстренных службах Москвы сообщил изданию, что по уточненным данным, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.

В интернете уже появилось видео с места взрыва. На кадрах видны люди, стоящие перед входом в метро, и автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строительной компании. Временно закрыт южный вестибюль. Сейчас станция работала и работает штатно.




Фото life.ru

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