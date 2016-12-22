В переходе у станции метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв

В районе метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв. По данным представителей метрополитена никто не пострадал , передает , передает РИА Новости





В свою очередь, источник в экстренных службах Москвы сообщил изданию, что по уточненным данным, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.





В интернете уже появилось видео с места взрыва. На кадрах видны люди, стоящие перед входом в метро, и автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.





Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строительной компании. Временно закрыт южный вестибюль. Сейчас станция работала и работает штатно.











