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Новости за сегодня

Опротестование судебных актов

 

Талгат Айдарханов

Судья

специализированного межрайонного

экономического суда

Карагандинской области

 

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть опротестовано в суд апелляционной инстанции. В апелляционном протесте не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Апелляционный протест может быть подан в течение месяца после принятия судом первой инстанции обжалуемого решения. Право апелляционного опротестования решения суда принадлежит прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела. Генеральный Прокурор Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры и их заместители, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры и их заместители в пределах своей компетенции вправе опротестовать решение независимо от участия в рассмотрении дела.

Представляя интересы государства в суде в ходе уголовного, гражданского или иного судопроизводства, в апелляционном, кассационном и надзорном порядках, прокурор осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим Законом, а также уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным и иным законодательством Республики. В случае своего несогласия с решением, приговором и иным постановлением суда (судьи) по делу по мотиву его несоответствия закону либо необоснованности прокурор вправе подать в целях пересмотра дела и отмены либо изменения правового акта протест в вышестоящий суд. Прокурор вправе независимо от его участия в судебном разбирательстве дела опротестовать в вышестоящий суд не соответствующие закону или необоснованные решения, приговор и иное постановление суда (судьи), не вступившие в законную силу.

По ходатайству прокурора, обратившегося с протестом, пропущенный срок подачи апелляционного протеста может быть восстановлен судом первой инстанции при условии, если ходатайство подано не позднее одного месяца со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав или законных интересов. О времени и месте рассмотрения заявления извещаются участвующие в деле лица, однако неявка любого из них не является препятствием для рассмотрения заявления. Одновременно с подачей заявления о восстановлении срока должно быть предъявлено требование о защите прав, представлен документ, подтверждающий уважительность причин пропуска срока. Определение суда об отказе в продлении или восстановлении пропущенного процессуального срока может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке. Определение суда о продлении или восстановлении процессуального срока обжалованию, опротестованию не подлежит.

 

22 декабря 2016, 13:05
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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