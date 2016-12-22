Названы главные киберугрозы на 2017 год

В следующем году киберпреступники будут все чаще делать ставку на «короткие заражения». Такие атаки используют небольшие по размеру программы, которые помещаются в оперативной памяти компьютера и потом исчезают, не оставляя следов.

«Кибератаки приобретают все более политизированный характер, а факты обнародования крупных кампаний кибершпионажа, особенно на государственном уровне, влекут за собой серьезные геополитические последствия», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Наиболее значимые кибервзломы в 2017 г. будут замалчиваться, прогнозируют эксперты, а публикации украденных данных пользователей могут стать причиной информационных войн. Опасность для частной жизни пользователей представляют не только киберпреступники, считают в компании. Все чаще утечки информации происходят по вине различных сервисов и компаний. «Большие корпорации и веб-сервисы уже давно собирают личные данные миллионов людей по всему миру и отслеживают их активность в интернете. Фактически пользователи оказываются в ситуации заложников», — заявили представители «Лаборатории Касперского».

В 2017 г. в зону внимания злоумышленников попадут не столько банки, сколько другие финансовые организации, например фондовые биржи или инвестиционные фонды, Но главная угроза связана с использованием криптовалют. Сегодня их число доходит до 50, и 10 из них имеют серьезную рыночную капитализацию.

«Не исключено, что в следующем году рынок криптовалют пополнится новыми образцами, за выпуском которых будут стоять реальные банки. В связи с этими обстоятельствами ряд банковских транзакций, в которых используются технологии блокчейна и основанные на них цифровые валюты, могут столкнуться с новыми угрозами и уязвимостями», — считают эксперты по безопасности.

Также специалисты назвали ключевые киберугрозы 2016 г. Главными опасностями в уходящем году стали рост масштабов экономики киберпреступного мира и распространение интернета вещей.

«Лаборатория Касперского» обозначила шесть главных трендов в сфере информационной безопасности при подведении итогов года. Крупнейшие кражи денег теперь осуществляются через межбанковскую сеть SWIFT, отмечают эксперты.

«Современные киберграбители уже не атакуют простых граждан. Им гораздо интереснее атаковать сами банки. Именно с помощью этой системы в феврале 2016 года злоумышленники украли $100 млн из Центрального банка Бангладеш», — отметили представители «Лаборатории Касперского».

Также в качестве главных трендов уходящего года эксперты по кибербезопасности назвали уязвимость критически важной инфраструктуры, непредсказуемость действий хакеров, использование украденных данных для манипуляции общественным мнением и использование киберпреступниками интернета вещей.

«Мы все идем к «умным» домам и городам. Но последствия, которые это несет, сейчас не в полной мере осознаются», — отметил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.