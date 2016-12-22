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Новости за сегодня

Законопроект о контрразведывательной деятельности принял Сенат РК

 

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли проект закона РК «О контрразведывательной деятельности» и сопутствующий проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контрразведывательной деятельности», передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня страна испытывает негативное влияние многих внешних факторов, обусловленных нестабильностью и конфликтами в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья: международным терроризмом, снижением доверия между ведущими державами», - сказал заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев.

По его словам, органам контрразведки приходится решать стоящие задачи по своевременному выявлению и предотвращению внешних угроз в более динамично меняющейся обстановке и в условиях широкой вовлеченностью Казахстана в международные отношения. Вместе с тем, казахстанское право рассматривает контрразведывательную деятельность как часть оперативно-розыскной деятельности, но все же, несмотря на внешнее сходство, эти два вида деятельности имеют принципиальные отличия, добавил Колкобаев.

«Представленный закон впервые на законодательном уровне закрепляет правовые основы контрразведывательной деятельности. В законе установлены задачи и принципы контрразведывательной деятельности, обязанности и права субъектов контрразведки, к которым отнесены органы национальной безопасности, служба государственной охраны и служба внешней разведки, непосредственно подчиненной и подотчетной Президенту РК.

Закон предусматривает полномочия Главы государства по определению основных приоритетов и направлений контрразведывательной деятельности, установлению форм контроля за нею и порядка его осуществления», - подчеркнул М. Колкобаев.

Он указал, что законом закрепляются основания проведения контрразведывательных мероприятий и направления использования их результатов.

«В рамках гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина установлен запрет на использование получаемой информации для решения задач, не предусмотренных законом. Закреплена возможность обжалования действий сотрудников контрразведки в вышестоящий орган - прокуратуру. Также закон урегулирует вопросы прокурорского надзора за контрразведывательной деятельностью. Закон определяет ответственность сотрудников и военнослужащих органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, определяет статус и меры социальной защиты конфиденциальных помощников, оказывающих содействие органам, осуществляющим контрразведывательную деятельность», - перечислил зампред КНБ РК.

Вместе с тем, депутаты Сената приняли сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контрразведывательной деятельности». Данным документом предполагается внесение в Уголовный кодекс изменений в части определения ответственности сотрудника за фальсификацию контрразведывательных материалов, совершение им правонарушения в ходе осуществления контрразведывательных мероприятий. Вносятся дополнения, предусматривающие обязанность операторов связи и средств почтовой связи обеспечивать органы, осуществляющие контрразведывательную деятельность на сетях связи, организационными и техническими возможностями необходимыми для проведения контрразведывательной деятельности. Органы нацбезопасности и служба госохраны будут наделены правом на получение с санкции прокурора сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

 

Ксения Давыдова

 

22 декабря 2016, 13:17
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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