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Новости за сегодня

Казахстан и Иран думают над созданием совместной торговой палаты

 

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» поддерживает идею создания совместной казахстано-иранской торговой палаты. Об этом сегодня заявил председатель правления компании Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Предполагается, что такая торговая палата будет решать вопросы совместных проектов, которые будут реализовываться как в Казахстане, так и в Иране.

Помимо этого, по словам Досаева, улучшить бизнес-климат между странами сможет новый эффективный механизм взаиморасчетов, о котором говорили сегодня в ходе заседания третьего делового совета в Астане.

«Это вопросы Национального банка и правительства, внедрение эффективных механизмов взаиморасчетов, которые не нанесут ущерба нашим торговым отношениям, а наоборот помогут решить существующие проблемы, - пояснил он. - Мы до этого обсуждали, что в преддверии начала нашего делового совета, для этого у нас предпосылки есть, я думаю, что мы постараемся совместно найти те пути, которые не затронули бы интересы и наших частных институтов. Потому-что в рамках действующего банковского законодательства и норм не было нарушений. Чтобы мы на опыте ваших взаимоотношений с другими странами постараемся найти такие пути».

Досаев отметил, что холдинг «Байтерек» крайне заинтересован в финансировании новых проектов.

«Я хочу воспользоваться возможностью и сказать, что наши все дочерние организации, институты развития мы заинтересованы в заключении новых сделок. Мы готовы финансировать совместные проекты, это вопросы долгосрочного финансирования в тенге, вопросы участия в капитале, страхование экспортно-импортных операций, и много-много других продуктов, которые мы готовы представить, со своей стороны» - обратился ко всем присутствующим Досаев и добавил, - 2016 год у нас прошел в переговорах, надеюсь, что в 2017 году мы увидим конкретные результаты нашего сотрудничества».

Он также отметил, что сейчас речь идет не только о том, что Казахстан хочет привлечь иранские инвестиции в свою страну, но и о том, что Казахстан хочет зайти на «один из самых интересных и перспективных рынков мира».

 

Татьяна Ковалева

 

22 декабря 2016, 13:22
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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