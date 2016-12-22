 
Преимущественно облачно
-1°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 50%

Влажность: 78%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.70

22 декабря 

Курс НБРК

332.09

-0.81

АЛМАТЫ

Покупка

332.90

Продажа

333.70

АСТАНА

Покупка

332.70

Продажа

334.00

Подробнее
349.20

22 декабря 

Курс НБРК

346.87

+ 0.85

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

349.20

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

349.00

Подробнее
Новости за сегодня

Городские автобусные перевозки за ноябрь 2016 года

 

За год тарифы автобусных парков поднялись втрое меньше, чем цены производителей топлива (+8% против +25,9%). В то же время, в пятилетнем разрезе проезд подорожал на 69,8%, а компании-нефтепереработчики увеличили цены на 66,1%.

По итогам ноября самые высокие тарифы на поездку в городских автобусах среди крупных городов и мегаполисов РК зафиксированы в Астане - 90 тг за билет. Далее - Алматы, Караганда и Атырау, где билеты стоили по 80 тг.

Наибольшее годовое удорожание проезда отмечено в Атырау (+60%), Кызылорде и Шымкенте (+40%), а также в Павлодаре (+17%).

 

undefined

 

В среднем по РК в ноябре 2016 услуги местного автобусного транспорта подорожали для пассажиров на 8,4% в сопоставлении с ноябрем 2015. Для сравнения, за тот же годовой период цены предприятий-производителей на продукты нефтепереработки увеличились сразу более чем на четверть (+25,9%).

Только за месяц, при неизменной стоимости проезда в городских автобусах, стоимость топлива у производителей выросла на 3,7%.

Однако примечательно, что при рассмотрении более долгого отрезка времени оказывается, что автобусные парки подняли стоимость проезда даже сильнее, чем предприятия-производители нефтепродуктов. Так, рост стоимости проезда к декабрю 2010 года составляет сразу 69,8%. Производители топлива за тот же период подняли цены на 66,1%.

 

undefined

 

За 11 месяцев автобусные перевозчики оказали казахстанцам услуги на 78,7 миллиарда тенге - на 1,8% больше, чем за январь-ноябрь 2015. Несмотря на снижение темпов роста, в течение последних лет показатель неизменно в плюсе.

Число перевезенных пассажиров за 11 месяцев составило 16,7 миллиарда (в среднем по три поездки в день на человека), против 16,3 миллиарда пассажиров за январь-ноябрь 2015 (+2,3% год-к-году).

Пассажирооборот достиг 174,9 миллиарда пассажиро-километров* - на 6,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

 

*Пассажиро-километр (пкм) - единица измерения, используемая в пассажирских перевозках, и обозначающая перемещение одного пассажира на расстояние в один километр

 

undefined

 

22 декабря 2016, 13:25
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код