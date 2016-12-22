Казахстанские институты развития заинтересованы в расширении делового партнерства с иранским бизнесом
22 декабря 2016, 13:32
Холдинг «Байтерек», как оператор основных государственных и правительственных программ, готов со своей стороны «оказать всемерную поддержку предпринимателям обеих стран».
АО «НУХ «Байтерек», 22 декабря. Об этом в ходе третьего заседания Делового совета Казахстана и Ирана заявил председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Ерболат Досаев.
«Холдинг, наши дочерние организации, институты развития заинтересованы в заключении новых сделок. Мы готовы финансировать совместные проекты, это вопросы долгосрочного финансирования, участия в капитале, страхование экспортно-импортных операций и много других вариантов», - заявил Ерболат Досаев.
Председатель Правления Холдинга подчеркнул, что нахождение точек соприкосновения и выработка четких алгоритмов взаимодействия в указанных направлениях позволят в полной мере раскрыть потенциал двустороннего торгово-инвестиционного партнерства между Казахстаном и Ираном. Холдинг «Байтерек», как оператор основных государственных и правительственных программ, готов со своей стороны «оказать всемерную поддержку предпринимателям обеих стран».
При этом, глава Холдинга также выразил надежду на скорейшее решение таких вопросов, как выработка эффективного механизма проведения взаиморасчетов в рамках банковского сотрудничества двух государств, а также устранение имеющихся технических барьеров и логистических затруднений в двустороннем сотрудничестве.
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