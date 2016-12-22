Казахстанская Ипотечная Компания поделилась опытом с зарубежными коллегами

21 декабря 2016 года в Алматы состоялась встреча руководства АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» с представителями ОАО «Государственная Ипотечная Компания» Республики Кыргызстан. Мероприятие прошло при участии Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова Адиля Бектасовича, заместителя Председателя Правления Досмухаметова Болата Сейлхановича, а также руководителей структурных подразделений Компании. Со стороны ОАО «Государственная Ипотечная Компания» присутствовали Председатель Правления ОАО «Государственная Ипотечная Компания» - Шамкеев Бактыбек Абылкасымович, заместитель Председателя Правления - Нуркулова Гульнара Жороевна, представитель Немецкого Банка Развития Германии (KFW), международный консультант - господин Ахим Дюбель (Hans-Joachim (Achim) Dübel); местный консультант г-жа Усупова Майрам.

Международная встреча продолжилась переговорами с делегацией хокимията г. Ташкент при участии директора ООО «Таълиммаслахат» - Туйчиева Зафара, советника по экономическим вопросам ООО «Макон капитал» - Захидова Эркина, директора проектно-исследовательского института - Азизова Аброра, начальника Департамента инвестиций хокимията г. Ташкент - Насретдинова Сейдали.

Встречи прошли в презентационном формате. Представители Кыргызстана и Узбекистана ознакомились с деятельностью и достижениями АО «ИО «КИК». Между сторонами достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве по обмену опытом, аналитическими и методологическими материалами, проведению стажировок сотрудников.

«Обмен опытом всегда результативен, - отметил Председатель Правления АО «ИО «КИК» Адиль Мухамеджанов, - нам есть чем поделиться с зарубежными коллегами. Представители кыргызстанской и узбекистанской делегаций высоко отметили результативную систему нашей программы доступного жилья. Мы будем рады ознакомиться с опытом и механизмами соседних государств».

22 ноября текущего года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Казахстанской Ипотечной Компании (КИК), дочерней организации холдинга «Байтерек», в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный».

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства». Холдинг имеет права владения и пользования государственным пакетом акций этих компаний.