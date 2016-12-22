Один из пострадавших во время взрыва на наливной станции в Шымкенте скончался
22 декабря 2016, 13:46
Рассматривается несколько версий пожара, среди них курение сотрудников на рабочем месте во время погрузки масла, короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.
В больнице Шымкента скончался один из пострадавших во время взрыва на наливной станции. Оператор, получивший 95% ожогов поверхности тела, умер, не приходя в сознание, минувшей ночью, сообщает Otyrar.kz.
Состояние второго пострадавшего, 49-летнего водителя грузового автомобиля, получившего ожоги 35% поверхности тела, специалисты ожогового отделения Областного центра гипербарической оксигенации оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, ЧП произошло накануне поздно вечером. Во время налива моторного масла в цистерну КамАЗа произошло возгорание масел. После взорвался контейнер. В результате один мужчина погиб на месте, еще двое госпитализированы в больницу. 31-летний мужчина получил 95% ожогов тела. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. 49-летний водитель КамАЗа получил 35% ожогов тела. Он также в тяжелом состоянии, но для него врачи делают более благоприятные прогнозы.
Нурдаулет Молданиязов, главный специалист ДЧС ЮКО: «Рассматривается несколько версий возгорания, среди них курение сотрудников на рабочем месте во время погрузки масла, короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Специалисты разбираются в произошедшем…»
Это первое ЧП такого масштаба на производстве за шесть лет работы завода. По словам представителя завода Екатерины Таратуевой, этот случай будет тщательно разбираться специальной комиссией на производстве, но помощь сотрудникам будет оказана в полном объеме.
«Работодатель уже оказывает посильную финансовую помощь сотрудникам, все будет произведено в соответствии с законодательством. Работодатель также застрахован, будет осуществлена также страховая выплата…» — отметила Екатерина Таратуева.
Фото с сайта inform.kz
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