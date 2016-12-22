Один из пострадавших во время взрыва на наливной станции в Шымкенте скончался

В больнице Шымкента скончался один из пострадавших во время взрыва на наливной станции. Оператор, получивший 95% ожогов поверхности тела, умер, не приходя в сознание, минувшей ночью,

Нурдаулет Молданиязов, главный специалист ДЧС ЮКО: «Рассматривается несколько версий возгорания, среди них курение сотрудников на рабочем месте во время погрузки масла, короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Специалисты разбираются в произошедшем…»





Это первое ЧП такого масштаба на производстве за шесть лет работы завода. По словам представителя завода Екатерины Таратуевой, этот случай будет тщательно разбираться специальной комиссией на производстве, но помощь сотрудникам будет оказана в полном объеме.





«Работодатель уже оказывает посильную финансовую помощь сотрудникам, все будет произведено в соответствии с законодательством. Работодатель также застрахован, будет осуществлена также страховая выплата…» — отметила Екатерина Таратуева.