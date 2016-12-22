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Новости за сегодня

Международное Агентство по возобновляемым источникам энергии подписало Договор об участии в «ЭКСПО-2017»

 

20-21 декабря 2016 года состоялся рабочий визит Комиссара Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Рапиля Жошыбаева в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита Р. Жошыбаев встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднаном Амином, заместителем генерального директора Национального медиасовета ОАЭ, Генеральным Комиссаром Национального павильона ОАЭ на «ЭКСПО-2017» Салемом аль-Амири, руководством оргкомитета Всемирного саммита энергии будущего и представителями эмиратских деловых кругов.

В ходе беседы с А. Амином стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия Казахстана с IRENA, в том числе в контексте участия IRENA в астанинской выставке и совместного комплексного продвижения тематики выставки на крупных международных площадках. Казахстанский комиссар рассказал о глобальных инициативах Президента Нурсултана Назарбаева в области устойчивого развития, получивших поддержку мирового сообщества.

Стороны также обсудили возможности проведения панельной сессии IRENA в формате Министерской конференции Европейской экономической комиссии ООН, которую планируется провести 11-14 июня 2017 г. в Астане в рамках «ЭКСПО-2017», а также организации стажировок казахстанских специалистов в Секретариате IRENA.

В свою очередь, А. Амин отметил, что IRENA проявляет большой интерес к участию в «ЭКСПО-2017» с учетом планов по презентации технологических инноваций в области возобновляемой энергетики, которые позволят логически соединить цели IRENA с тематикой самой выставки «Энергия будущего». По итогам встречи Р. Жошыбаев и Комиссар секции IRENA Мухаммед аль-Фарнавани подписали Договор об участии Международного агентства в «ЭКСПО-2017».

На встрече в Национальном медиасовете ОАЭ Комиссар Салем аль-Амири отметил, что ОАЭ стала первой арабской страной на Ближнем Востоке, которая официально подтвердила свое участие в «ЭКСПО-2017» и подписала соответствующий Договор. Также было отмечено, что для разработки концепции и дизайна Национального павильона была приглашена американская компания «RalphAppelbaumAssociates», которая является крупнейшим в мире разработчиком выставочного и музейного дизайна. Павильон обещает стать одним из наиболее интересных на предстоящей выставке в столице Казахстана и будет способствовать обмену передовыми технологиями и перспективными научными разработками в области использования возобновляемых источников энергии.

В ходе визита Р. Жошыбаев также встретился с директором проекта «Abu Dhabi Sustainability Week & Special Projects» компании Масдар Анка Вестлей, президентом группы компаний «Reed Exhibition» Фредериком Зеухсом и исполнительным директором Всемирного саммита энергии будущего» Наджи Наддадом, в ходе которой стороны обсудили участие Казахстана в X юбилейном Всемирном Саммите энергии будущего, который состоится 16 января 2017 года в Абу-Даби.

22 декабря 2016, 13:57
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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