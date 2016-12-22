Роухани отметил вклад Назарбаева в снятии "ядерных санкций" с Ирана

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани отметил вклад главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в переговоры по мирной ядерной программе Ирана и снятию международных санкций.





"Я хотел бы подчеркнуть Вашу особую роль в достижении соглашений Ирана и шестеркой и за Вашу личную роль в реализации плана совместных действий. И я хотел бы поблагодарить Вас за хорошее сотрудничество между Ираном и Казахстаном в сфере мирного атома", — сказал Роухани на переговорах с Назарбаевым в четверг, в расширенном составе в Астане.





"Вы — друг Ирана на международной арене и в международных организациях, и в региональном формате всегда поддерживаете иранский народ", — добавил он.





Президент Ирана также отметил, что руководство двух стран намерено "во всех сферах поднять уровень наших отношений".





"Последнее заседание межправительственной комиссии несколько дней назад прошло в Тегеране, в результате чего мы отмечаем хорошие позитивные шаги в области двусторонних отношений", — сказал Роухани.





По его словам, иранская сторона надеется в ходе нынешнего визита достичь договоренности об устранении "некоторых существующих барьеров, которые мешали развитию наших отношений".

В свою очередь, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности казахстанской стороны "решать все вопросы, поставленные иранской делегацией".

"Я считаю, что ваш сегодняшний визит – это продолжение переговоров, прошедших в Тегеране в апреле этого года. Я считаю, что у этой встречи будут благоприятные результаты: в рамках моего визита было подписано коммерческих договоров на общую сумму более 1 миллиарда долларов и эта вся работа продолжается. Многие из них реализуются, и это радует, но надо еще приложить усилия для дел, которые нас ждут впереди", — сказал Назарбаев.

Он также отметил, что "народ Казахстана оценивает очень высоко" заслуги президента Ирана по разрешению ядерной проблемы.

"Вы проделали большую работу в этом вопросе. В мире также высоко оценили вашу работу. Я поздравляю вас с этими достижениями. Уже год прошел как были сняты ядерные санкции. За такое короткое время экономика Ирана достигла больших системных успехов", — отметил казахстанский лидер. По его словам, это положительно отразилось и на казахстанско-иранских отношениях. Назарбаев также подчеркнул, что политика, проводимая Ираном, благоприятно скажется на всех прикаспийских странах.



Источник: Sputnik-Казахстан

Фото с сайта Vesti.Az