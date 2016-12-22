Ученые признали соцсети вредными для женской психики

Красивые фотографии в социальных медиа вызывают у многих представительниц прекрасного пола желание сравнивать свою внешность с виртуальными «образцами». К такому выводу пришли авторы научной работы Жасмин Фардули и Ленни Вартанян из австралийского Университета Нового Южного Уэльса , передает , передает Лента.ру со ссылкой на издание The Conversation.





Объектами научной работы стали 150 студенток университета. Им было предложено пять раз в сутки в течение пяти дней отвечать на вопросы авторов исследования. Их спрашивали, сравнивали ли они свою внешность с чьей-либо в течение дня, каков был результат сравнения и какие мысли оно вызывало.





Молодые женщины в основном признавались, что увиденные ими в соцсетях представительницы прекрасного пола казались им красивее их самих. И именно фото из виртуального пространства чаще всего вызывали тяжелые мысли о своей наружности, необходимости срочно сесть на диету, пойти в спортзал и так далее. Ученые пришли к выводу, что если заниматься сравнениями в соцсетях достаточно долго, это повлечет весьма негативные последствия для психики.





Самыми депрессивными платформами исследователи сочли Instagram и Snapchat, поскольку там больше возможностей для сравнения визуальных изображений, но и другие сети, по их мнению, тоже вредят боди-имиджу.





Депрессивные хештеги





Хороший пример — один из самых «деморализующих» хештегов #bodygoals (#теломечты).Просмотрев отмеченные им фотографии и увидев труднодостижимый идеал, который стал реальностью для других, действительно можно загрустить.





Подглядывая в замочную скважину





By @stevenchee for Gritty Pretty Mag. Фото опубликовано Hailey Baldwin (@haileybaldwin) Дек 11 2016 в 3:26 PST





Еще проще начать себя сравнивать с другими и нанести вред душевному здоровью, подписавшись на аккаунты юных и привлекательных звезд. Лица с безупречным макияжем, точеные фигуры в бикини в сочетании с окружающей их роскошью легко могут заставить простых смертных пользовательниц почувствовать себя на обочине жизни.





До появления соцсетей следить за бытом богатых и знаменитых было не так просто, узнать подробности о них можно было только из репортажей в СМИ. Однако приложения, сделавшие ставку на фотоконтент, такие как Instagram и Snapchat, дают полный эффект присутствия: кажется, что звезды обитают где-то по соседству. Это вызывает желание вновь и вновь сравнивать себя с ними, и такой анализ, конечно, оказывается нелестным для рядовой пользовательницы.





Лайкни и купи









В Instagram продвигает свои товары огромное количество бьюти-марок, многие их которых можно купить только онлайн. Фитнес-корсеты для тонкости талии, отбеливающие средства для зубов, биодобавки для волос, чудо-маски от недостатков кожи, средства от целлюлита и растяжек, реклама инъекций ботокса и филлеров…Вся эта продукция посылает среднестатистической потребительнице однозначный сигнал: она от природы, мягко говоря, несовершенна, и это срочно надо менять.При наличии нестабильной самооценки просмотр таких страниц, конечно, не прибавляет уверенности в себе.





Противостояние





Очевидно, что самый действенный способ не подпасть под влияние соцсетей — это не посещать их. Или хотя бы устраивать себе передышки — онлайн-детокс. Но для этого надо сначала осознать, что они имеют влияние на самооценку (если это так). Еще один метод, тоже вроде бы очевидный, — просто не подписываться на страницы, которые вызывают негативные эмоции.Это правило особенно актуально, если речь идет о профайлах звезд, продвигающих в сети идеализированные образы самих себя.





Может оказаться нелишней подписка на страницы комиков, которые подшучивают над глянцевыми стандартами. Просматривая соцсети, полезно задуматься, какая мотивация стоит за каждым постом и насколько реалистична предлагаемая картинка. Критическое мышление — ключ к душевному спокойствию.



