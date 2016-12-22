Звездопады, которые вы никак не можете пропустить в новом 2017 году

Итак, чтобы вы не упустили ни единой возможности загадать желание, мы составили для вас календарь звездопадов на 2017 год.

Звездопад Квадрантиды в 2017 году - 3 и 4 января





Практически сразу после новогодних праздников мы сможем наблюдать метеорный поток Квадрантиды. Своего пика он достигнет в ночь с 3 на 4 января во второй половине ночи. А наблюдать его можно только лишь в северной части полушария Земли, что касается России, то здесь Квадрантиды увидят на Дальнем Востоке и Востоке страны. Этот звездопад можно назвать одним из самых известных и входит в “большую тройку” вместе с Персеидами и Геменидами. В разное время Квадрантиды давали разное количество метеоров (самая низкая отметка - 60, а самая высокая 200). В этом году по всем прогнозам должно быть примерно 150 метеоров.





Найти его на небосводе не так и сложно. Звездопад должен быть между созвездиями Волопаса и Дракона, немного левее от звезды Арктур. К сожалению нередко бывает, что пасмурная погода препятствует наблюдению этого явления, что ж, надеемся, что в этом году такого не будет. Часто Квадрантиды называют еще “звездный дождь”, и действительно, когда к этому располагают погодные условия, то это явление только с дождем и можно сравнить.





Само название этот метеорный поток получило от несостоявшегося созвездия Стенной Квадрант. Однако, после того, как был выпущен список 88 официально определяемых созвездий, Стенной Квадрант туда не вошел, но вот название звездопада так и осталось прежним.





Звездопад Лириды в 2017 году - с 16 по 22 апреля





Следующего звездопада придется ждать долго, а именно до самого апреля месяца. Метеорный поток Лириды будет не таким крупным как предыдущий, в час можно будет наблюдать примерно 20 метеоров в час. Набирать свою силу звездопад начнет уже с 16 апреля, но пика достигнет только 21 или 22 числа. Найти его можно около звездопада Лиры, которое и легло в основу названия метеорного потока. А увидеть его можно будет опять только в Северном полушарии, в других уголках земного шара это явление будет не таким четким и заметным.





А вот астрологи говорят, что бесследно звездопад Лириды не пройдет. В первую очередь метеорный поток окажет влияние на творческие способности. Творческих людей посетит вдохновение, захочется творить и создавать что-то новое и интересное. Не упускайте эту возможность и выкладывайтесь по полной, ведь это вам под силу, только необходимо приложить усилия. Также и работоспособность ваша повысится, если постараться, то в этот период можно добиться небывалых успехов. Интуицию и предчувствие игнорировать не стоит, ведь именно они смогут помочь вам в решении сложных вопросов.





Звездопад Аквариды в 2017 году - с 28 по 30 июля





Этот звездопад по величине будет примерно таким же как и предыдущий. Начинается он 12 июля, а пик его активности приходится примерно на 28 - 30 число. Чтобы увидеть его, смотреть необходимо в южную часть небосвода, около созвездия Водолея. В час этот звездопад может давать около 20 метеоров. Увидят его в южной части полушария.





Созвездие Водолея - это символ воды, которая породила все живое на Земле. А потому в этот раз и загадывать желание необходимо по особенному. Если вы находитесь дома, то его необходимо проговорить над стаканом воды, если же на природе, то в этом случае руки лучше опустить в воду.





Звездопад Ариетиды в 2017 году - с 22 мая по 2 июля





Звездопад Ариетиды называют одним из самых крупных дневных (радио-) метеорных потоков. Его активность длится больше месяца (с 22 мая по 2 июля), а пика достигнет 7 июня. Ариетиды необычайны еще и тем, что они наиболее интенсивны именно после восхода Солнца. В этом году максимальное количество метеоров не должно превысить 60 в час. Этот звездопад четко можно увидеть в Южной части полушария, однако невооруженным глазом метеорный поток увидеть сложно, только за час до восхода Солнца и лучше вооружиться биноклем. Расположится метеорный поток около созвездия Овен.





В этот период нам придется столкнуться с проблемами с окружающими людьми, более того то, как вы будете смотреть на эти неурядицы будут отражать вас самих. То, что вы увидите в людях - является точной характеристикой вас самих. Поэтому стоит переориентировать свои мысли на более положительные. Также это время сулит кардинальные перемены в отношениях. Это может быть ссора, или наоборот, вы можете со своей второй половинкой перейти на новый уровень.





Звездопад Персеиды в 2017 году - с 9 по 13 августа





Он также входит в большую тройку самых крупных звездопадов. Его можно назвать одним из самых красивых метеорных потоков. Начинается он, как правило, примерно 17 июля, а пика достигает 9-13 августа. В 2017 году апогея Персеиды достигнут в ночь с 12 на 13 августа. Максимальное количество сгораемых частиц может достигнуть более 200 в час. Чтобы его увидеть необходимо смотреть в сторону созвездия Персея. Наблюдать его можно только в северном полушарии.





Звездопад Персеиды - это один из самых старых метеорных потоков. Упоминания о нем можно найти еще в 36 годах нашей эры. Примерно в восьмом веке Персеиды получил название “слезы святого Лаврентия”. А все потому что в Европе именно на самый активный период этого метеорного потока приходится фестиваль Святого Лаврентия.





Для того, чтобы увидеть звездопад Персеиды, достаточно найти место, где будет хороший обзор небосвода и желательно в это время находиться подальше от всех источников света. И не забудьте загадать желание, ведь согласно легенде именно в этот период сбывается все то, что ни подумаешь. Однако, необходимо запомнить одну важную деталь - в это время нужно находиться одному. Для достижения большего успеха, нужно сосчитать столько падающих звезд, сколько составляет сумма вашей даты рождения. Только после этого загадывайте желание и помните - никаких негативных мыслей.





Звездопад Дракониды в 2017 году - с 8 по 10 октября





Этот звездопад берет свое начало в первых числах октября, а пика достигает 8-10 числа. Максимальное число метеоров в час обычно не превышает и 15. От многих метеорных потоков Дракониды отличаются тем, что чаще всего имеют желтоватый или красноватый окрас. Увидеть его можно около созвездия Дракона в Северном полушарии.





Название этого созвездия мы имеем благодаря легенде о золотых молодильных яблоках, которые хранил дракон Ладон в саду Геперсид. Согласно мифу его родителями были морские чудовища, которые были братом и сестрой. Родителей Ладона звали Форикс и Кето. Выглядел он устрашающе - хвост его касался самой преисподней, а тело находилось глубоко в земле. Также у него было сто голов, которые разговаривали на разных языках.





В китайской мифологии дракон - это символ энергии, долголетия, стихию почвы. Поэтому в период звездопада каждый из нас почувствует в себе небывалую энергию, проявит хорошую работоспособность. Но вместе и с тем, может прийти раздражительность, излишняя эмоциональность и нетерпимость. Поэтому в это время постарайтесь сдерживать себя и не расстраиваться из-за пустяков. Лучше сосредоточиться на том, чего вы хотели бы достичь.





Звездопад Ориониды в 2017 году - с 2 октября по 7 ноября





Ориониды относятся к средним по величине звездопадам, который в час дает около 15 метеоров в час. Своего пика звездопад достигает примерно 20-21 октября, а период его активности длится с 2 октября по 7 ноября. Звездопад произойдет около созвездия Орион. Этот метеорный поток можно будет увидеть и в южном, и в северном полушариях.





Многие астрологи советуют в этот период стараться сдерживать свои эмоции, хоть это и трудно будет сделать. В любой ситуации старайтесь проявить свою выдержку. Знайте, что все проблемы, которые вам предстоит встретить на пути вам под силу решить, не сомневайтесь в себе. Если вы не растеряетесь, то уже совсем скоро сможете перейти на новый этап в жизни.





Звездопад Леониды в 2017 году - с 14 по 21 ноября





Активность метеорного потока Леониды начинается с 14 ноября и закончится 21. Своего пика звездопад достигнет примерно 16 числа. Леониды дают примерно 10-15 метеоров в час. В Северном полушарии его видно будет несколько лучше, чем в южном. Для того, чтобы его увидеть специальных приборов не нужно, так как он будет заметен невооруженным глазом. Его уникальность состоит в том, что каждый 33 года этот метеорный поток превращается в настоящую звездную бурю. Однако, к сожалению, в этом году такого зрелища не ожидается, такую бурю мы увидим только в 2034 году.





Звездопад произойдет в созвездии Льва, это говорит о том, что в каждом из нас может проснуться настоящий художник. Конечно же, не обязательно, что вы начнете рисовать картины. Возможно вам захочется писать стихи или романы, воплощать в жизнь новые проекты на работе, в общем ваш творческий потенциал на высоте, не упустите этот момент. Вот только на работе не забывайте и о своих коллегах, если вы будете добиваться своих целей, думая только о себе, то успеха не будет. Но и о своих интересах забывать не стоит, найдите золотую середину.





Звездопад Геминиды в 2017 году - с 4 по 17 декабря





Звездопад Геминиды - это последний метеорный поток в году, он же входит в “большую тройку” звездопадов. Период его активности начинается примерно 4 декабря, а заканчивается 17, апогея достигнет примерно 13-14 числа. Это один из самых богатейших звездопадов и в час дает более 200 метеоров. Видно его будет только в Северном полушарии. Согласно исследованиям астрономов, возраст этого метеорного потока составляет более 1000 лет.





Радиант метеорного потока находится в созвездии Близнеца. Это значит, что в этот период во многих сферах вас ждет успех, только для этого необходимо постараться. Не сидите на месте, а действуйте - делайте первый шаг, воплощайте в жизнь новые проекты, фантазируйте, принимайте важные решения. Будьте уверены, что все это пойдет только на пользу. А если будете загадывать желания, то не забудьте и о карьере. Считается, что именно в этот период желание, касающееся работы точно воплотится в жизнь.