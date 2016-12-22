Назарбаев назвал экономические интересы Казахстана и Ирана

Иран заинтересован в проведении в Казахстане геологоразведочных работ, сообщил в четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В четверг, во время озвучивания совместного заявления для прессы в рамках официального визита президента Ирана Хасана Роухани в Казахстан, глава Казахстана отметил "установление эффективного взаимодействия в сфере горнорудной металлургии" двух стран.





"В Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди, совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это, и помимо этого провели переговоры", — сказал Назарбаев.





Он отметил, что Иран является близким соседом Казахстана в регионе и надежным партнером Астаны.





"Мы никогда, даже во время санкций в отношении Ирана, не разрывали связи с государством Иран", — подчеркнул Президент РК.





По его словам, в четверг в ходе переговоров с иранской делегацией "было акцентировано внимание на путях укрепления партнерства в торгово-экономической сфере". "Нами определены несколько приоритетных направлений взаимодействия. Во-первых, совместное использование и развитие огромного потенциала двух стран в транзитно-логистической отрасли", — продолжил Назарбаев.

Он напомнил, что недавно открытая железная дорога Казахстан Туркменистан Иран стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе. Она предоставляет возможность выхода в страны Персидского залива и выстаивая с ними экономические отношения. "Здесь хотелось бы отметить, что начата работа по совместному строительству логистических центров, зерновых и контейнерных терминалов", — подчеркнул президент Казахстана.

Помимо этого, по его словам, динамично развивается сотрудничество в аграрном секторе: на сегодняшний день иранские компании в Казахстане реализуют сельхозпроекты общей стоимостью 480 миллионов долларов.

"Мы не только готовы экспортировать зерно, но и другую агропродукцию, такую как подсолнечное масло, рапс, рис, мы заинтересованы в этом и готовы", — заверил Назарбаев.

Источник: Sputnik-Казахстан