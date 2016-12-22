Китаец 25 лет колол орехи боевой гранатой
22 декабря 2016, 14:24
Мужчина понял это, только когда ему на глаза попалась раздаваемая полицейскими листовка.
Житель города Анканг китайской провинции Шэньси 25 лет использовал ручную гранату для колки грецких орехов, передает портал "Моя планета" со ссылкой на Daily Mail.
Мужчина даже не подозревал, что такие действия могут привести к печальным последствиям.
О том, что в его руках находится смертоносное оружие, мужчина понял, только когда ему на глаза попалась раздаваемая полицейскими листовка, на которой были изображены похожие гранаты.
Фото moya-planeta.ru
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