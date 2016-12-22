В 2016 году более 182,8 тысяч казахстанцев стали участниками программы «ДКЗ 2020»

За 11 месяцев текущего года меры государственной поддержки в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» (далее - «ДКЗ 2020») получили более 182,8 тыс. граждан, из них на постоянные рабочие места трудоустроено 141,3 тыс. человек.

По первому направлению «ДКЗ 2020», предусматривающему обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, в этом году была запланирована реализация 5 тыс. 741 проекта на сумму 81,5 млрд. тенге.

На 1 декабря завершена реализация 4 тыс. 227 проектов. В частности, был произведен ремонт объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной сферы, проведены работы по благоустройству сельских населенных пунктов, ремонт объектов ЖКХ и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На них всего было трудоустроено 36,1 тыс. человек, из них 19 тыс. 860 - участники «ДКЗ 2020».

По второму направлению (создание рабочих мест через развитие предпринимательства на селе) в текущем году на микрокредитование было выделено 31 млрд. тенге. Прошли обучение основам предпринимательства и получили микрокредиты более 9 тыс. человек. Из них 4 тыс. 962 человека впервые открыли собственное дело, 4 тыс. 83 человека получили микрокредит на расширение действующего бизнеса. При этом получателями микрокредитов дополнительно создано 7 тыс. 236 новых рабочих мест.

Третье направление программы предусматривает обучение и содействие в трудоустройстве, а также переселение граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. На эти цели в текущем году выделено 10,9 млрд. тенге.

По состоянию на 1 декабря по заявкам работодателей направлено на обучение 7,2 тыс. человек, из которых 5 тыс. 357 уже завершили обучение. Из них трудоустроено 4 тыс. 688 человек, или 87,5% от всех завершивших обучение слушателей.

Для поддержки молодых выпускников и отдельных целевых групп населения в «ДКЗ 2020» применяется механизм создания субсидируемых государством рабочих мест (социальные рабочие места и молодежная практика). В текущем году этим инструментом программы воспользовались уже более 28 тыс. человек.

Осуществлено добровольное переселение 921 человека, из которых 385 (70% от общего числа трудоспособных) трудоустроено на постоянную работу.

При этом на имеющиеся в базе вакансий свободные рабочие места были трудоустроены более 110,1 тыс. человек.

В соответствии с поручениями Главы государства, был введен ряд новых антикризисных механизмов и инструментов, главным условием которых было сохранение работодателями рабочих мест при наличии рисков высвобождения работников.

Через «ДКЗ 2020» организовано обучение 2,4 тыс. молодых работников, предоставлены гранты работодателям на переподготовку и повышение квалификации свыше 1 тыс. работников. Кроме того, было переобучено 985 лиц предпенсионного возраста.

Также в этом году впервые применен механизм временного субсидирования части заработной платы квалифицированных работников за сокращенное рабочее время на 8 крупных промышленных предприятиях страны. Субсидирование коснулось более 3,4 тыс. работников.

Напомним, в 2016 году на реализацию программы «ДКЗ 2020» было выделено 128,5 млрд. тенге.