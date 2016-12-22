WBO санкционировала бой Билли Джо Сондерса и Сауля Альвареса

Представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры на Конвенции WBO.

Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) наделило мексиканца Сауля «Канело» Альвареса статусом обязательного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает сообщает allboxing.ru . Данным поясом владеет британец Билли Джо Сондерс. Получение статуса обязательного претендента возможно для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO, хотя на категорию ниже — в первом среднем весе.





Стоит отметить, что не так давно прошла Конвенция WBO, на которой представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.