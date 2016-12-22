Феномен из Аралкума: 13-летний целитель ставит на ноги инвалидов-колясочников

Мальчик берется исцелять только тех людей, которым обычная медицина помочь уже не в силах.

Мальчик-целитель Ербосын Серикбаев в буквальном смысле кормит родной поселок Аралкум, что в Кызылординской области. К нему на прием съезжаются десятки тысяч людей, причем даже из-за рубежа, пишет пишет "Экспресс К"





Население Аралкума составляет около тысячи человек. Но благодаря ученику седьмого класса Ербосыну Серикбаеву местная экономика находится на подъеме: работают такси, а местные жители сдают комнаты приезжим. Но самое главное – лечение маленького знахаря действительно помогает!





Например, с Зоягуль Махмудовой случилось настоящее чудо. Она приехала в поселок Аралкум на инвалидной коляске, а после первого же сеанса встала и пошла. Немудрено: возле дома Ербосына лежат сотни инвалидных колясок и костылей, которые оставили люди, которым он помог.





Лечение мальчика-целителя заключается в том, что он читает Коран и бьет пациентов плеткой. Все свободное время Ербосын учит суры. Он говорит, что может помочь только тем, у кого в душе есть вера во Всевышнего. Этот удивительный семиклассник рассказывает, что необычные способности открылись ему во сне: белобородый старец поведал ему, что отправил его в этот мир, чтобы он лечил людей.





Ербосын Серикбаев предупреждает, что не лечит от инфекционных болезней и туберкулеза. Причем он берется исцелять только тех людей, которым обычная медицина помочь уже не в силах. Кстати, твердо установленного тарифа для пациентов нет.





Ербосын мечтает поступить в медицинский вуз. А пока ведет себя как обычный мальчишка и не прочь погонять мяч после уроков. Правда, это не всегда получается – некоторые пациенты ждут его у ворот школы.





Алан Исаев