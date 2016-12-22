Запретить игорный онлайн-бизнес по всей стране намерен президент Филиппин

Игорный бизнес на Филиппинах является наиболее привлекательным во всей Азии для иностранных онлайн-компаний.

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о намерении запретить азартные онлайн-игры во всей стране , передает , передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.





Заявление Дутерте прозвучало на заседании по обсуждению бюджета страны на 2017 год. Впервые он показал свое негативное отношение к этому бизнесу в августе текущего года, когда лишил одну из фирм исключительного права на организацию игорной деятельности, которым она владела 13 лет.





Игорный бизнес на Филиппинах является наиболее привлекательным во всей Азии для иностранных онлайн-компаний, которые за последнее десятилетие установили множество серверов, а также сделали инвестиции в миллиарды долларов в игорно-развлекательные курорты.





Напомним, избранный в мае Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики.



