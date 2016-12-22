Месси может пополнить состав китайского клуба

22 декабря 2016, 14:44

Китайский клуб "Хэбей Чайна Форчун" предлагает аргентинцу €100 млн в год.


В случае невыполнения ФК «Барселона» финансовых требований Лионеля Месси, аргентинец может оказаться китайском клубе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Estudio Estadio.

Контракт Месси с испанским клубом истекает в июне 2018 года. Обе стороны ведут переговоры о продлении соглашения. По данным журнала "Форбс", в 2015 году зарплата и бонусы аргентинца в "Барселоне" составили более €50 млн.

Как сообщила испанская газета AS сообщила китайский клуб "Хэбей Чайна Форчун" предлагает аргентинцу €100 млн в год.

Фото AFP

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