Месси может пополнить состав китайского клуба

Китайский клуб "Хэбей Чайна Форчун" предлагает аргентинцу €100 млн в год.

В случае невыполнения ФК «Барселона» финансовых требований Лионеля Месси, аргентинец может оказаться китайском клубе, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Estudio Estadio.





Контракт Месси с испанским клубом истекает в июне 2018 года. Обе стороны ведут переговоры о продлении соглашения. По данным журнала "Форбс", в 2015 году зарплата и бонусы аргентинца в "Барселоне" составили более €50 млн.





Как сообщила испанская газета AS сообщила китайский клуб "Хэбей Чайна Форчун" предлагает аргентинцу €100 млн в год.



