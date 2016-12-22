Казахстан принял участие в Генассамблее FEIIC в Мекке

В Королевство Саудовская Аравия, 18-19 декабря 2016 года состоялась Генеральная Ассамблея Федерации инженерных институтов Исламских стран (FEIIC) c участием руководителей научно-инженерных академий и объединений, представителей международного научно-инженерного сообщества, известных инженеров и ученых более 20 стран мира,

Казахстан активно участвует в деятельности FEIIC, в 2011 – 2013 гг. возглавлял эту авторитетную международную организацию. Национальная инженерная академия Республики Казахстан (НИА РК) представляет ее региональный офис, объединяющий три азиатских страны – Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан и ответственный за работу в сфере «Инновации и развитие», сообщили в пресс-центре НИА РК.





На заседаниях рассматривались вопросы международного стандарта в системе подтверждения инженерной квалификации EQAPS, тренды развития мировых энергоресурсов, а также были отчеты региональных офисов FEIIC.





В работе Генеральной Ассамблеи FEIIC принял участие президент Национальной инженерной академии РК, академик Бакытжан Жумагулов.

Он выступил с докладом, в котором, в частности, отметил, что Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в стратегическом курсе развития страны уделяет особое внимание вопросам современной энергетики и ее ресурсной базы, прогнозированию и диверсификации энерготехнологического развития в XXI веке.





В рамках выставки ЭКСПО-2017 академия в сотрудничестве с крупнейшими международными и национальными организациями и объединениями будет проводить уникальное в мировой практике мероприятие – Всемирный Конгресс инженеров и ученых WSEC-2017 на тему «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». На сегодняшний день определены более 500 потенциальных участников Конгресса из 80 стран: лауреаты Нобелевских премий и Международной премии «Глобальная энергия», известные эксперты и ученые в сфере энергетики. Бакытжан Жумагулов передал участникам Генеральной Ассамблеи FEIIC приглашение принять участие в работе Всемирного конгресса инженеров и ученых WSEC-2017.





Мероприятия FEIIC завершились принятием Соглашения, в котором тема «Энергия Будущего» определена основным вектором работы для членов FEIIC по направлению «Инновационное развитие».