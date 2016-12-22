Уточнены данные по пострадавшим при взрыве на станции метро в Москве
22 декабря 2016, 14:51
Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда.
В результате взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек, передает Лента.ру со ссылкой на сообщение столичного главка Следственного комитета.
Двое из пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. «По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ, вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы, произошел хлопок газа», — отмечается в сообщении.
Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда.
Как рассказали в главном управлении МЧС по Москве, утром в четверг поступило сообщение о происшествии «в подуличном переходе южного вестибюля» станции метро «Коломенская», находящегося на ремонте. Там при проведении газосварочных работ произошла разгериметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 0,5 квадратного метра.
Пожар был оперативно ликвидирован. Подземка работает в штатном режиме.
Фото: Сергей Лысаков / РИА Новости
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