Уточнены данные по пострадавшим при взрыве на станции метро в Москве

В результате взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек , передает , передает Лента.ру со ссылкой на сообщение столичного главка Следственного комитета.





Двое из пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. «По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ, вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы, произошел хлопок газа», — отмечается в сообщении.





Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда.





Как рассказали в главном управлении МЧС по Москве, утром в четверг поступило сообщение о происшествии «в подуличном переходе южного вестибюля» станции метро «Коломенская», находящегося на ремонте. Там при проведении газосварочных работ произошла разгериметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 0,5 квадратного метра.





Пожар был оперативно ликвидирован. Подземка работает в штатном режиме.



