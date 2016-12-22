Законопроект «О волонтерской деятельности» приняли депутаты на пленарном заседании Сената РК

Законопроект «О волонтерской деятельности» приняли депутаты на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Парламента РК Серик Бектурганов напомнил, что законопроект «О волонтерской деятельности» инициирован группой депутатов Парламента. По его словам, волонтерская деятельность законодательно урегулирована и всесторонне поддерживается государством во многих странах.

«Проект закона «О волонтерской деятельности» разработан в целях создания правовой основы функционирования в стране целостной системы волонтерской деятельности. Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением добровольной общественно-полезной деятельности в ходе безвозмездного выполнения работ, оказания услуг», - сказал парламентарий.

По его словам, принятие проекта закона позволит решить задачи по формированию единого понятийного аппарата, определению принципов деятельности волонтеров, созданию правовых предпосылок для объединения общественных усилий в организациях добровольческой деятельности, установлению неэкономических способов стимулирования и поощрения волонтерской деятельности, определения механизма материально-технической поддержки этого процесса.

«И, что очень важно, закон даст возможность систематизировать отношения, которые уже сложились между волонтерами, группами волонтеров, волонтерскими организациями с одной стороны и госорганами власти - с другой», - пояснил С. Бектурганов.

Волонтерская деятельность в законе определяется как «добровольная, социально-направленная, выполняемая по свободному волеизъявлению общественно-полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и юридических лиц».

Как указывается в заключении комитета Сената, данный законопроект разработан в целях создания правовой основы института волонтерской деятельности. В частности, законопроектом определены основные цели и задачи, принципы, механизмы, формы и виды волонтерской деятельности; определены права и обязанности участников волонтерской деятельности и их взаимодействие; предусмотрена система мер по стимулированию волонтерской деятельности, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Актуальность и своевременность становления законодательства о волонтерской деятельности обусловлена, с одной стороны, динамичным развитием этого института, а с другой - недостаточным нормативно-правовым регулированием волонтерской деятельности.

Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением добровольной общественно полезной деятельности в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.

Принятие проекта закона позволит решить следующие задачи:

1) сформировать единый глоссарий для законодательства о волонтерской деятельности;

2) определить комплекс принципов деятельности волонтеров;

3) создать юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии волонтерской деятельности;

4) систематизировать общественные отношения в волонтерской деятельности между институтами гражданского общества, с одной стороны, и органами государственной власти и органами местного самоуправления - с другой;

5) установить неэкономические способы стимулирования и поощрения волонтерской деятельности, механизмы материально-технической поддержки волонтеров, организаций, реализующих эффективные волонтерские программы и проекты в сфере социального волонтерства.

Законопроект определяет упрощенный порядок учета волонтеров.

В нем определены компетенции центральных исполнительных органов, уполномоченного органа, местных исполнительных органов, которые будут реализовывать государственную политику в сфере волонтерской деятельности.

Принятие закона РК «О волонтерской деятельности» не предполагает сокращение государственных доходов и увеличение государственных расходов, не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Ксения Давыдова