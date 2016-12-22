Премьер-министр Турции сообщил об эвакуации 40 тыс. мирных жителей из Алеппо

"Мы провели интенсивную дипломатическую работу с партнерами, добились прекращения огня в Алеппо, - сказал он во время выступления перед членами правящей партии. - Начали эвакуацию мирного населения из города, сейчас около 40 тысяч человек выведено оттуда в безопасные регионы".





Йылдырым отметил, что "это было сложно". "В регионе есть те, кто не хочет мира, кто делает все, чтобы при любой возможности навредить миру. Но нам удалось добиться успеха, и вывод населения продолжается", - добавил он.





Согласно договоренностям, вывод из Алеппо остатков вооруженных группировок должен идти параллельно с вывозом пострадавших жителей и ополченцев из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая. По сведениям газеты Al-Watan, оттуда должны быть эвакуированы 4 тыс. человек. Это в основном гражданские лица, нуждающиеся в медицинской помощи, и раненые бойцы Сил национальной обороны, защищающие эти селения от банд террористов.



