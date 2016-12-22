Роухани отметил вклад Назарбаева в снятии ядерных санкций с Ирана

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани отметил вклад главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в переговоры по мирной ядерной программе Ирана и снятию международных санкций.

«Я хотел бы подчеркнуть Вашу особую роль в достижении соглашений Ирана и шестеркой и за Вашу личную роль в реализации плана совместных действий. И я хотел бы поблагодарить Вас за хорошее сотрудничество между Ираном и Казахстаном в сфере мирного атома», — сказал Роухани на переговорах с Назарбаевым в четверг, в расширенном составе в Астане.

«Вы — друг Ирана на международной арене и в международных организациях, и в региональном формате всегда поддерживаете иранский народ», — добавил он.

Президент Ирана также отметил, что руководство двух стран намерено «во всех сферах поднять уровень наших отношений».

«Последнее заседание межправительственной комиссии несколько дней назад прошло в Тегеране, в результате чего мы отмечаем хорошие позитивные шаги в области двусторонних отношений», — сказал Роухани.

По его словам, иранская сторона надеется в ходе нынешнего визита достичь договоренности об устранении «некоторых существующих барьеров, которые мешали развитию наших отношений».

В свою очередь, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности казахстанской стороны «решать все вопросы, поставленные иранской делегацией».

«Я считаю, что ваш сегодняшний визит - это продолжение переговоров, прошедших в Тегеране в апреле этого года. Я считаю, что у этой встречи будут благоприятные результаты: в рамках моего визита было подписано коммерческих договоров на общую сумму более 1 миллиарда долларов и эта вся работа продолжается. Многие из них реализуются, и это радует, но надо еще приложить усилия для дел, которые нас ждут впереди», — сказал Назарбаев.

Он также отметил, что «народ Казахстана оценивает очень высоко» заслуги президента Ирана по разрешению ядерной проблемы.

«Вы проделали большую работу в этом вопросе. В мире также высоко оценили вашу работу. Я поздравляю вас с этими достижениями. Уже год прошел как были сняты ядерные санкции. За такое короткое время экономика Ирана достигла больших системных успехов», — отметил казахстанский лидер. По его словам, это положительно отразилось и на казахстанско-иранских отношениях. Назарбаев также подчеркнул, что политика, проводимая Ираном, благоприятно скажется на всех прикаспийских странах.