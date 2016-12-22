 
Облачно: слабый снег
-9°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 92%

Давление: 731 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

334.00

22 декабря 

Курс НБРК

332.09

-0.81

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

334.00

АСТАНА

Покупка

332.70

Продажа

334.00

Подробнее
349.20

22 декабря 

Курс НБРК

346.87

+ 0.85

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

349.20

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

349.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назарбаев назвал экономические интересы Казахстана и Ирана

 

В четверг, во время озвучивания совместного заявления для прессы в рамках официального визита президента Ирана Хасана Роухани в Казахстан, глава Казахстана отметил «установление эффективного взаимодействия в сфере горнорудной металлургии» двух стран.

«В Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди, совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это, и помимо этого провели переговоры», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что Иран является близким соседом Казахстана в регионе и надежным партнером Астаны.

«Мы никогда, даже во время санкций в отношении Ирана, не разрывали связи с государством Иран», — подчеркнул Президент РК.

По его словам, в четверг в ходе переговоров с иранской делегацией «было акцентировано внимание на путях укрепления партнерства в торгово-экономической сфере». «Нами определены несколько приоритетных направлений взаимодействия. Во-первых, совместное использование и развитие огромного потенциала двух стран в транзитно-логистической отрасли», — продолжил Назарбаев.

Он напомнил, что недавно открытая железная дорога Казахстан Туркменистан Иран стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе. Она предоставляет возможность выхода в страны Персидского залива и выстаивая с ними экономические отношения. «Здесь хотелось бы отметить, что начата работа по совместному строительству логистических центров, зерновых и контейнерных терминалов», — подчеркнул президент Казахстана.

Помимо этого, по его словам, динамично развивается сотрудничество в аграрном секторе: на сегодняшний день иранские компании в Казахстане реализуют сельхозпроекты общей стоимостью 480 миллионов долларов.

«Мы не только готовы экспортировать зерно, но и другую агропродукцию, такую как подсолнечное масло, рапс, рис, мы заинтересованы в этом и готовы», — заверил Назарбаев.

 

22 декабря 2016, 14:54
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код