Назарбаев назвал экономические интересы Казахстана и Ирана

В четверг, во время озвучивания совместного заявления для прессы в рамках официального визита президента Ирана Хасана Роухани в Казахстан, глава Казахстана отметил «установление эффективного взаимодействия в сфере горнорудной металлургии» двух стран.

«В Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди, совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это, и помимо этого провели переговоры», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что Иран является близким соседом Казахстана в регионе и надежным партнером Астаны.

«Мы никогда, даже во время санкций в отношении Ирана, не разрывали связи с государством Иран», — подчеркнул Президент РК.

По его словам, в четверг в ходе переговоров с иранской делегацией «было акцентировано внимание на путях укрепления партнерства в торгово-экономической сфере». «Нами определены несколько приоритетных направлений взаимодействия. Во-первых, совместное использование и развитие огромного потенциала двух стран в транзитно-логистической отрасли», — продолжил Назарбаев.

Он напомнил, что недавно открытая железная дорога Казахстан Туркменистан Иран стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе. Она предоставляет возможность выхода в страны Персидского залива и выстаивая с ними экономические отношения. «Здесь хотелось бы отметить, что начата работа по совместному строительству логистических центров, зерновых и контейнерных терминалов», — подчеркнул президент Казахстана.

Помимо этого, по его словам, динамично развивается сотрудничество в аграрном секторе: на сегодняшний день иранские компании в Казахстане реализуют сельхозпроекты общей стоимостью 480 миллионов долларов.

«Мы не только готовы экспортировать зерно, но и другую агропродукцию, такую как подсолнечное масло, рапс, рис, мы заинтересованы в этом и готовы», — заверил Назарбаев.