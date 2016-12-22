В частности заголовок изложен в следующей редакции:

«Об утверждении Правил долгосрочного субсидирования расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям»

Также долгосрочному субсидированию подлежат расходы перевозчика, определенного по результатам конкурса на основе открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств в рамках утвержденного бюджета соответствующего уровня.

Межобластные сообщения определяются уполномоченным органом, межрайонные (междугородные внутриобластные) и пригородные сообщения - местными представительными и исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Расходы в межобластных сообщениях, с учетом прицепных и беспересадочных вагонов субсидируются в пределах суммы, предусмотренной республиканским бюджетом на соответствующий год.

Расходы в межрайонных (междугородных внутриобластных) и пригородных сообщениях, субсидируются в пределах сумм, предусмотренных соответствующими местными бюджетами на соответствующий год.

Общая сумма ежегодного субсидирования расходов предусматривается соответствующим бюджетом, рассчитанным в соответствии с Методикой определения объемов долгосрочного субсидирования расходов перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям, утверждаемой уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 34-23) пункта 2 статьи 14 Закона (далее - Методика).

Государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках (далее - государственный орган), ежегодно устанавливает временный понижающий коэффициент к тарифам (ценам, ставкам, сборам) на услуги магистральной железнодорожной сети для пассажирских перевозчиков, в соответствии с Правилами утверждения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети и железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 580 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12022), расходы которых субсидируются из государственного бюджета с учетом выделенных объемов субсидирования на соответствующий год.

Перечень поездов, количество прицепных и беспересадочных вагонов, периодичность их курсирования в социально значимых сообщениях, объем субсидируемой части этих поездов, прицепных и беспересадочных вагонов определяется уполномоченным органом или местными исполнительными органами.

Перевозчикам, обеспечивающим курсирование в составе пассажирских поездов вагонов-ресторанов и багажных вагонов, а также вагонов, технологически необходимых для обеспечения курсирования (эксплуатации) пассажирского поезда по социально-значимым сообщениям, государственный орган, ежегодно, в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, устанавливает временный понижающий коэффициент к тарифам (ценам, ставкам, сборам) на услуги магистральной железнодорожной сети в размере, предусмотренном решением бюджетной комиссии соответствующего уровня.

Расчет размеров субсидий для включения в расходную часть соответствующего бюджета администратором бюджетной программы производится по каждому пассажирскому поезду, с учетом прицепных и беспересадочных вагонов в соответствии с Методикой.

Долгосрочному субсидированию подлежат фактические расходы перевозчика, связанные с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям в категориях вагонов, общих, плацкартных, купейных, вагонах дизель-, и электропоездов, прицепных и беспересадочных вагонов в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 545 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13714), а также вагонов, технологически необходимых для обеспечения курсирования (эксплуатации) пассажирского поезда в рамках утвержденного бюджета соответствующего уровня.

Долгосрочному субсидированию подлежат следующие виды расходов в пределах утвержденного бюджета соответствующего уровня:

1) расходы на услуги магистральной железнодорожной сети, в том числе расходы за прицепку, пробег прицепных и беспересадочных вагонов в составе поездов других перевозчиков;

2) расходы на услуги локомотивной тяги, в том числе расходы, связанные с эксплуатацией тягового подвижного состава, включая фонд оплаты труда локомотивной бригады, топливо и электроэнергию на тягу поездов;

3) расходы на содержание вагонов, задействованных при перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям, включая их плановые виды ремонтов, текущий отцепочный ремонт и техническое обслуживание, амортизационные отчисления по вагонам;

4) расходы на аренду вагонов, задействованных при перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям;

5) расходы на приобретение вагонов, задействованных при перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям, включая финансовые расходы по займам, за исключением случаев их субсидирования в соответствии с Правилами субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров), утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 497 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14002).

Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.