Момент взрыва на станции метро «Коломенская» в Москве попал на видео
22 декабря 2016, 15:09
Взрывной волной в переходе выбило стекла, поврежден автомобиль, припаркованный рядом со станцией.
Момент взрыва газового баллона на выходе из станции метро «Коломенская» в Москве попал на видео, сообщает Lenta.ru.
В результате произошедшего пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.
Напомним, ЧП произошло во время строительных работ, хлопок случился после разгерметизации баллона с газом. Взрывной волной в переходе выбило стекла, поврежден автомобиль, припаркованный рядом со станцией.
Видео: телеканал «360»
Фото: НТВ
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