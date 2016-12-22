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Момент взрыва на станции метро «Коломенская» в Москве попал на видео

22 декабря 2016, 15:09

Взрывной волной в переходе выбило стекла, поврежден автомобиль, припаркованный рядом со станцией.


Момент взрыва газового баллона на выходе из станции метро «Коломенская» в Москве попал на видео, сообщает Lenta.ru.


В результате произошедшего пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.

Напомним, ЧП произошло во время строительных работ, хлопок случился после разгерметизации баллона с газом. Взрывной волной в переходе выбило стекла, поврежден автомобиль, припаркованный рядом со станцией.


Видео: телеканал «360»
Фото: НТВ

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