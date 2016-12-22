Генпрокуратура РК заинтересована в установлении обстоятельств смерти Рахата Алиева

"В связи с этим считаем, что проверка доводов, изложенных Бринкманном (немецкий эксперт, осматривающий тело Р. Алиева, прим ред.), должна проводиться компетентными органами Австрии" - говорится в ответе надзорного ведомства.

Генпрокуратура РК подчеркивает, что неоднократно предлагала содействие австрийской стороне в расследовании смерти Алиева. При этом в своих запросах для обеспечения полноты и объективности расследования австрийской стороне предлагалось привлечь к расследованию судебных экспертов из других стран.





По данным ведомства, 21 ноября текущего года Генеральная прокуратура по дипломатическим каналам получила апостилированное свидетельство о смерти Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015 года, проведенной в Институте судебной медицины Санкт-Галлена, Швейцария.





"Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Алиева по факту его смерти", — отмечается в информации Генпрокуратуры.