Наказ Лукашенко «украсть, откопать и найти» 500 долларов превратился в мем
22 декабря 2016, 15:23
Лукашенко занимает президентский пост с 1994 года. Политику 61 год.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с собственной администрацией дал поручение в 2017 году достигнуть уровня средней зарплаты в 500 долларов. «Украдите, откопайте, найдите — что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено», — заявил глава республики. Белорусы тут же превратили указание Лукашенко в мем, пишет lenta.ru.
Слова Лукашенко напомнила пользователям фрагмент из фильма «Джентельмены удачи», где Доцент предлагает «красть, закопать и откопать» деньги.
Во «ВКонтакте» предположили, что с такими предложениями Лукашенко без труда стал бы «хорошим тамадой с интересными конкурсами».
«Помогите Саше найти среднюю зарплату белоруса», — написал пользователь Ев Пируватов.
Лукашенко занимает президентский пост с 1994 года. Политику 61 год.
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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